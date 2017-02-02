В Москве клиенты угнали машину у водителя такси

Водитель такси рассказал, что в ночное время подвозил двух мужчин на Херсонскую улицу на юго-западе Москвы. "По прибытии один из пассажиров, угрожая расправой, отобрал у таксиста денежные средства. Второй злоумышленник сел за руль автомобиля Ford Focus, заставив водителя пересесть. Удерживая потерпевшего в автомобиле, мужчины ездили по городу и отпустили заявителя на следующее утро", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя столичного управления МВД России. После этого злоумышленники скрылись на машине потерпевшего. Подозреваемых задержали на Болотниковской улице. У них был изъят похищенный автомобиль. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".