В Британии на рождественской ярмарке прогремел взрыв

Рядом с рождественской ярмаркой в Великобритании взорвался автомобиль. ЧП произошло в графстве Мидлсекс, передает dailystar. На месте работают пожарные и полиция. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

Car on fire at the Panto #pinnerpanto pic.twitter.com/KF1gmi5H6k