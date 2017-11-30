В Британии на рождественской ярмарке прогремел взрыв

Рядом с рождественской ярмаркой в Великобритании взорвался автомобиль. ЧП произошло в графстве Мидлсекс, передает dailystar. На месте работают пожарные и полиция. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.
Car on fire at the Panto #pinnerpanto pic.twitter.com/KF1gmi5H6k— Daniel Langan (@danielcjlangan) 30 ноября 2017 г.
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