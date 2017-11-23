Руководство ЛНР сбежало после прихода "зеленых человечков"
Автомобильный кортеж, в котором находятся глава ЛНР Игорь Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава местной ГТРК Анастасия Шуркаева уехали по направлению к российской границе. Правительственные здания в Луганске по-прежнему оцеплены вооруженными людьми, сообщает "Новая газета".
В соцсетях пишут, что среди "зеленых человечков", предположительно, есть сотрудники МВД ЛНР и министерства госбезопасности соседней Донецкой народной республики.
21 ноября центр Луганска заняли вооруженные люди в зеленой камуфляжной форме с оружием. Автоматчики никого не подпускают к зданию администрации и Министерства внутренних дел ЛНР. Опознавательных знаков и шевронов на форме вооруженных людей нет, на рукавах у них белые повязки для идентификации "свой-чужой".
Источник в силовых структурах самопровозглашенной республики сообщают, что происходящее может быть связано с отставкой главы МВД Игоря Корнета, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Сотрудники МВД направили главе республики Игорю Плотницкому обращение, в котором высказали недовольство увольнением своего шефа.
#Взгляд: В Луганске происходит переворот с целью присоединения к соседней ДНР#Взгляд #Корнет #ЛНР #Луганск #Плотницкий #Слухи— Горячая линия ДНР (@HotlineDNR) 21 ноября 2017 г.
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Сам Корнет отказался покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что некоторые высокопоставленные деятели ЛНР заброшены в республику украинскими спецслужбами.
Вечером 21 ноября в Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка. Позже в руководстве ДНР признали, что проводят совместную спецоперацию с силовиками ЛНР против украинских диверсантов.
Москва пока официально не комментирует происходящее в Луганске, но известно, что Кремль поддерживает контакты с руководством самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины. 15 ноября президент Владимир Путин впервые провел телефонные переговоры с главами ДНР и ЛНР.
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