Легендарный рокер скончался в США

В Малибу скончался американский рок-музыкант Том Петти. Ему было 66 лет. Певец умер в больнице в окружении родных и близких, передает РИА ФАН.

Петти был найден в своем доме в Малибу без сознания 2 октября. Артиста экстренно госпитализировали. Медики установили, что у Тома произошла полная остановка сердца. Музыканта подключили к системе жизнеобеспечения. Однако родственники приняли решение отключить Петти от аппарата, сообщает CBS.

Том Петти прославился в 1970-е. Он был фронтменом группы Tom Petty and the Heartbreakers. Среди наиболее известных его песен – American Girl, Breakdown, Free Fallin', Learning to Fly и Refugee.