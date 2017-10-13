Мозг обратился в силиконовую грудь: Доминикану возмутила смерть голой россиянки

Жители Доминиканской Республики ошарашены нелепой смертью 35-летней россиянки. В Сети иностранцы активно обсуждают трагедию.

Продолжение: От сына голой россиянки скрывают ее смерть в Доминикане

Сюжеты о несчастном случае показали все местные телеканалы, а жители республики стали спорить о поведении женщины перед смертью. В комментариях к новости доминиканцы выдвинули предположения, кто виновен в гибели Натальи, сообщает URA.RU.

"Водитель должен быть признан виновным в непредумышленном убийстве. Убийство, потому что вы записываете видео за рулем. Если бы он был сосредоточен на дороге, увидел бы этот столб или знак, который убил женщину", – заявил один из жителей Доминиканы.



Другой пользователь Сети предположил, что россиянка сама виновата в трагедии. Он заподозрил погибшую в употреблении запрещенных веществ: "Минимум имела проблемы психологического характера, или употребляла наркотики".

Третьи просто шокированы безрассудством девушки: "Весь мозг обратился в силиконовые сиськи. Вызывает отвращение женщина, а она была матерью".

Как писали Dni.Ru, трагедия произошла, когда Наталья ехала со своей украинской подругой по дорогам тропической страны. Девушка разделась до трусов и по пояс вылезла из окна машины.

В этот момент ее спутница, которая управляла транспортным средством, немного повернула руль вправо, и Наталья ударилась головой о дорожный знак. Россиянка скончалась в больнице спустя несколько часов.

