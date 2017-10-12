Шикарная жизнь нелепо погибшей в Доминикане россиянки

Стали известны подробности жизни трагически скончавшейся 11 октября в Доминикане Натальи Б. Оказалось, что она была далеко не бедной и много путешествовала.

Выяснилось, чем занималась 35-летняя россиянка. Она продавала жилье и другие объекты недвижимости гражданам нашей страны за рубежом.

Сфера деятельности Натальи давала ей возможность много путешествовать и неплохо зарабатывать. Риелтор регулярно выкладывала фотографии из разных стран на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".

Судя по снимкам, женщина ни в чем себе не отказывала и посвящала много времени уходу за собой. Наталья явно гордилась своей внешностью: на фото россиянка демонстрирует прекрасную фигуру, в частности – пышную грудь.

Наталья делилась в соцсети не только селфи, но и прекрасными пейзажами из заморских стран. Известно, что в последнее время россиянка проживала во французских Каннах, передает РЕН ТВ.

По словам знакомого Натальи, она довольно долго жила в Челябинске, откуда переехала в Москву. Выяснилось, что у погибшей остался ребенок.

Как писали Dni.Ru, находясь на отдыхе в Доминикане, россиянка выбрала весьма опасное развлечение. Трагедия случилась на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны.

Легковушка, в которой находились подруги, на большой скорости мчала по улицам. Наталья в одних трусах выбралась из окна машины и демонстрировала на камеру свои прелести.

На пути авто оказался дорожный знак. От мощного удара россиянку просто вынесло из машины.

Ее тут же доставили в больницу. Однако травмы оказались настолько тяжелыми, что врачи не смогли спасти Наталью.