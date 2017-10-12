Шикарная жизнь нелепо погибшей в Доминикане россиянки
Выяснилось, чем занималась 35-летняя россиянка. Она продавала жилье и другие объекты недвижимости гражданам нашей страны за рубежом.
Сфера деятельности Натальи давала ей возможность много путешествовать и неплохо зарабатывать. Риелтор регулярно выкладывала фотографии из разных стран на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".
Судя по снимкам, женщина ни в чем себе не отказывала и посвящала много времени уходу за собой. Наталья явно гордилась своей внешностью: на фото россиянка демонстрирует прекрасную фигуру, в частности – пышную грудь.
Наталья делилась в соцсети не только селфи, но и прекрасными пейзажами из заморских стран. Известно, что в последнее время россиянка проживала во французских Каннах, передает РЕН ТВ.
По словам знакомого Натальи, она довольно долго жила в Челябинске, откуда переехала в Москву. Выяснилось, что у погибшей остался ребенок.
Как писали Dni.Ru, находясь на отдыхе в Доминикане, россиянка выбрала весьма опасное развлечение. Трагедия случилась на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны.
Легковушка, в которой находились подруги, на большой скорости мчала по улицам. Наталья в одних трусах выбралась из окна машины и демонстрировала на камеру свои прелести.
На пути авто оказался дорожный знак. От мощного удара россиянку просто вынесло из машины.
Ее тут же доставили в больницу. Однако травмы оказались настолько тяжелыми, что врачи не смогли спасти Наталью.
Арестовано все имущество бывшей жены Вороненкова
Канадская красотка случайно запустила прямую трансляцию во время любовных утех
Стало известно о смерти экс-супруга артистки
Полоса невезения продолжает преследовать певицу