Россиянка оставила сына бабушке перед нелепой смертью в Доминикане

Школьная подруга 35-летней Натальи Б., трагически погибшей 11 октября в Доминикане, поделилась подробностями жизни туристки. Женщина рассказала, что ее одноклассница могла работать в эскорте.

Подруги учились в школе города Златоуста. Потом Наталья перебралась в Челябинск, а затем в Москву. Долгие годы они не виделись, но иногда общались в соцсетях.

По словам одноклассницы погибшей, у россиянки есть сын, которому сейчас около 11 лет. Она отметила, что скорее всего, ребенок живет с бабушкой. Якобы, об этом ей рассказывала сама Наталья. Также школьная подруга знала, что в Москве ее приятельница жила с мужчиной.

"Ребенок с мамой ее часто жил… Вроде бы ребенка она не забрала", – цитирует женщину РЕН ТВ. Она добавила, что Наталья постоянно выкладывала в соцсети снимки с отдыха. Также одноклассница погибшей рассказала, что та вела весьма своеобразный образ жизни. По ее словам, подруга могла работать в эскорте. При этом женщина подчеркнула, что точной информацией не владеет.

Как писали Dni.Ru, находясь на отдыхе в Доминикане, россиянка выбрала весьма опасное развлечение. Трагедия случилась на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. Легковушка, в которой находились подруги, на большой скорости мчала по улицам. Наталья в одних трусах выбралась из окна машины и демонстрировала на камеру свои прелести.

На пути авто оказался дорожный знак. От мощного удара россиянку просто вынесло из машины. Ее тут же доставили в больницу. Однако травмы оказались настолько тяжелыми, что врачи не смогли спасти Наталью.