Россиянка оставила сына бабушке перед нелепой смертью в Доминикане
Подруги учились в школе города Златоуста. Потом Наталья перебралась в Челябинск, а затем в Москву. Долгие годы они не виделись, но иногда общались в соцсетях.
По словам одноклассницы погибшей, у россиянки есть сын, которому сейчас около 11 лет. Она отметила, что скорее всего, ребенок живет с бабушкой. Якобы, об этом ей рассказывала сама Наталья. Также школьная подруга знала, что в Москве ее приятельница жила с мужчиной.
"Ребенок с мамой ее часто жил… Вроде бы ребенка она не забрала", – цитирует женщину РЕН ТВ. Она добавила, что Наталья постоянно выкладывала в соцсети снимки с отдыха. Также одноклассница погибшей рассказала, что та вела весьма своеобразный образ жизни. По ее словам, подруга могла работать в эскорте. При этом женщина подчеркнула, что точной информацией не владеет.
Как писали Dni.Ru, находясь на отдыхе в Доминикане, россиянка выбрала весьма опасное развлечение. Трагедия случилась на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. Легковушка, в которой находились подруги, на большой скорости мчала по улицам. Наталья в одних трусах выбралась из окна машины и демонстрировала на камеру свои прелести.
На пути авто оказался дорожный знак. От мощного удара россиянку просто вынесло из машины. Ее тут же доставили в больницу. Однако травмы оказались настолько тяжелыми, что врачи не смогли спасти Наталью.
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