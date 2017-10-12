Смерть голой россиянки в Доминикане сняла подруга-украинка

Стали известны подробности гибели российской туристки в Доминикане. Девушка куражилась в компании подружек с Украины.

Погибшую зовут Наталья, ей 35 лет. Девушка родилась в Челябинской области, долгое время жила в Москве, сообщает РЕН ТВ.



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По уточненным данным, россиянка ударилась головой о дорожный знак. В момент трагедии за рулем автомобиля находилась ее подруга украинка Иванна. Именно приятельница сняла смерть обнаженной туристки на видео. Когда же девушке пытались помочь медики, ее подружка делала фото с едва живой Натальей, пишет Life.

В результате ДТП россиянка получила серьезную травму головы и была госпитализирована. Через несколько часов она скончалась, а кадры жуткого происшествия попали в Сеть.

Между тем, знакомые Натальи рассказали, что у нее остался ребенок, а на курорте туристка могла оказывать интим-услуги. "Я слышала, что они занимались эскортом", – заявила подруга погибшей из Челябинска, отметив, что точно ничего об этом не знает.

Как писали Dni.Ru, находясь на отдыхе в Доминикане, россиянка выбрала весьма опасное развлечение. Девушка в одних трусах выбралась из окна машины и демонстрировала на камеру свои прелести. Легковушка на большой скорости мчала по улицам, однако в какой-то момент туристка вылетела из иномарки на проезжую часть.

