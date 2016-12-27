Последний маневр Ту-154

Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший крушение 25 декабря, упал в Черное море на скорости более 500 километров в час. В момент трагедии он пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом.

Согласно последним данным, катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию. При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа.

"По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час", – цитирует источник в силовых структурах ТАСС.

По информации другого источника, лайнер шел с чрезмерно большим углом атаки, его "болтало из стороны в сторону". Не исключено, что причин трагедии может быть несколько. Среди основных ФСБ рассматриваются четыре. Это техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо.

Угол тангажа – угол между продольной осью самолета и горизонтальной плоскостью. Если эта величина слишком высока при задранном носе, лайнер может выйти на критические показатели и потерять подъемную силу.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.