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Последний маневр Ту-154
Согласно последним данным, катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию. При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа.
"По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час", – цитирует источник в силовых структурах ТАСС.
По информации другого источника, лайнер шел с чрезмерно большим углом атаки, его "болтало из стороны в сторону". Не исключено, что причин трагедии может быть несколько. Среди основных ФСБ рассматриваются четыре. Это техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо.
Угол тангажа – угол между продольной осью самолета и горизонтальной плоскостью. Если эта величина слишком высока при задранном носе, лайнер может выйти на критические показатели и потерять подъемную силу.
Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.
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