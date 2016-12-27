Власти назвали основную версию крушения Ту-154

Члены межведомственной комиссии, созданной для расследования аварии Ту-154 над Черным морем, установили приоритетную версию произошедшего. Эксперты считают, что, вероятнее всего, в двигатель лайнера залетела птица. При этом следов возгорания или взрыва перед падением обнаружено не было.

В межведомственной комиссии отметили, что "рядом находится база по исследованию птиц". "Возможно, одна из птиц попала в двигатель – это пока приоритетная причина", – цитирует Life.ru источник.

В ближайшее время эксперты проанализируют версию попадания птицы в двигатель самолета. Из обломков лайнера уже извлекли бортовые самописцы, данные с которых будут исследованы в НИИ Минобороны в подмосковных Люберцах. Также была обнаружена хвостовая часть упавшего Ту-154 с двигателями.

Отметим, что ранее похожую версию выдвигали в Федеральной службе безопасности: по их мнению, причиной крушения лайнера мог стать попавший в двигатель посторонний предмет. Также сотрудники ФСБ предположили, что самолет мог упасть из-за некачественного топлива, технической неисправности самолета и ошибки пилотирования.

Ранее сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ заявил, что падающий Ту-154 летел так, будто экипаж хотел посадить его на воду. При этом лайнер перемещался неестественно – с задранным вверх носом.

Позднее бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов раскритиковал показания пограничника. По его словам, рассмотреть падающий самолет ночью было невозможно.

"Где находился свидетель? Если в море, то что-то можно было разглядеть, если с берега, то он видел только удаляющийся самолет. Конфигурацию удаляющегося самолета ночью разглядеть невозможно", – заявил заслуженный пилот СССР.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море 25 декабря. Лайнер с участниками Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова следовал рейсом в сирийскую Латакию. На борту упавшего воздушного судна также находились журналисты, члены экипажа и известный врач Елизавета Глинка. Все они погибли.