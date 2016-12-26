Новые версии крушения Ту-154

В настоящий момент ФСБ России официально рассматривает четыре наиболее вероятные причины крушения самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. Это техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо.

Некачественное топливо

Эксперты считают, что в случае развития подобного сценария произошел бы последовательный отказ двигателей. Самолет не упал бы столь быстро.

Кроме того, летчик-испытатель, заслуженный пилот России, гендиректор и совладелец ЗАО "Авиакомпания Спарк+" Вадим Базыкин считает, что самолет Минобороны долетел из Чкаловска до Сочи, а у него в баках еще оставалось топливо. Однако вовсе отказываться от этой версии эксперт не стал. "В аэропортах сейчас очень серьезный контроль. Такая версия маловероятна, но, однозначно, она должна рассматриваться", – цитирует специалиста RT.

Попадание в двигатель посторонних предметов

Вадим Базыкин отметил, что случаи попадания птиц в один из двигателей Ту-154 в прошлом уже фиксировались. Но не все так однозначно. Если бы это произошло, оставшиеся два двигателя должны были бы взять на себя нагрузку. В связи с этим эксперт считает эту версию маловероятной.

С ним согласен и специальный корреспондент журнала "Авиапанорама" Евгений Матвеев. Он заявил, что при выходе из строя одного двигателя настолько резкого падения самолета, как в случае с Ту-154, произойти не могло.

Ошибка пилотирования

Эксперты придерживаются мнения, что речь, скорее всего, идет не об ошибке пилотирования, а о ситуации, не позволившей летчикам достаточно быстро среагировать. Хотя, разумеется, нельзя не учитывать и человеческий фактор.

"Да, это техника не последнего поколения, ею управляют пилоты, а не компьютеры, как сейчас, когда исключен человеческий фактор", – считает Базыкин. Отметим, командир Ту-154 Роман Волков был профессионалом. Общий налет летчика первого класса составлял три тысячи часов.

Техническая неисправность

Заслуженный пилот России Вадим Базыкин отметил, что Ту-154 не оборудован дисплеями, устанавливаемыми в самолетах последнего поколения. Они оперативно снабжают необходимой информацией о состоянии борта.

По мнению специалиста, дело могло быть в неисправности, на которую экипаж сначала не обратил внимания и решил не докладывать диспетчерам. "Поскольку они начали разворачиваться, значит, они с чем-то боролись, но не воспринимали это как что-то серьезное и не передавали информацию на землю", – предположил летчик.

Несинхронная механизация крыла

Помимо официальных, существуют и другие версии, рассматриваемые экспертами. Однако они тоже имеют под собой логическую основу.

Выдвигая собственную версию, летчик-испытатель и пилот "Бурана" Магомед Толбоев заявил, что "возможной причиной крушения могла стать несинхронная механизация крыла". "Когда одна секция крыла убирается, а вторая не убирается – такой случай у нас был. Но пока мы не можем ничего утверждать", – подчеркнул он.

Перегруз самолета

Еще одной причиной авиакатастрофы называют перегруз воздушного судна. "Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине – возможно, перегруза и технической неисправности — рухнул в море", – цитирует знакомый с ситуацией источник "Интерфакс". О том, что лайнер необычно долго летел низко, не набирая высоту, рассказали очевидцы.

Теракт или диверсия

Одной из возможных версий катастрофы назывался теракт. Однако согласно результатам предварительного расследования, признаков теракта или диверсии на борту упавшего в Черном море самолета не обнаружено. По информации ФСБ, ТУ-154 не перевозил грузов военного или двойного назначения.

"По поводу теракта у меня существует лишь единственное сомнение: самолет не должен был оказаться в Сочи, дозаправка планировалась в Моздоке, а потому маловероятно, что в адлерском аэропорту кто-то мог целенаправленно пронести взрывчатые вещества именно на этот борт", – цитирует одного из действующих пилотов крупной российской авиакомпании "Московский Комсомолец". Летчик предположил, что кто-нибудь легко мог попросить передать небольшую "посылочку" приятелю, родственнику или знакомому в Хмеймим.