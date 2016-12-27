Очевидец рассказал о странном падении Ту-154

Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ рассказал о странном положении Ту-154, в котором самолет с журналистами и военными на борту спускался на воду. По его словам, лайнер был похож на мотоцикл, поставленный на заднее колесо.

Во время аварии Ту-154 пограничник находился на катере в Черном море, благодаря чему и стал свидетелем трагедии, сообщает газета "Коммерсантъ". Ему показалось, что самолет летел так, будто бы пилоты хотели посадить его на воду.

Также он отметил, что самолет неуклонно терял высоту, и у него был неестественно задран нос. В таком положении Ту-154 задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, и пошел ко дну.

Эксперты считают, что причиной такого падения в воду могли стать ошибки пилотирования. По их словам, экипаж Ту-154 попытался слишком резко поднять самолет вверх после того, как тот покинул аэродром на штатной скорости – 345 километров в час. В результате спустя несколько минут после взлета лайнер начал терять скорость и высоту.

Ошибочные действия пилотов могли усугубить и другие возможные факторы падения. Среди них – перегруз воздушного судна, нарушение центровки самолета, а также ряд технических неисправностей.

Отметим, что в Федеральной службе безопасности допустили возможную "ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета". При этом в ведомстве заявили, что признаков теракта на борту лайнера не обнаружено. Тем не менее окончательное решение по этому поводу появится только после изучения бортовых самописцев и исследования тел погибших и обломков самолета.

Между тем в качестве основных версий трагедии сотрудники ФСБ рассматривают некачественное топливо и перегруз самолета, сообщает газета "Известия". "Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", – рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Глава Росавиации Павел Михейчев заявил, что необходимо проверить заправку на аэродроме Чкаловский. По его словам, до падения самолет использовал топливо, залитое еще в Подмосковье. При этом дозаправка в Адлере могла утяжелить лайнер.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.