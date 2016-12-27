Спасатели нашли черный ящик Ту-154

В районе крушения самолета Ту-154 Министерства обороны России в Черном море продолжается поисковая операция, во время которой спасатели находят фрагменты тел жертв катастрофы, а также части лайнера. "В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды", – цитирует ТАСС представителя силовых структур. Он добавил, что еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части Ту-154, они пока обнаружены не были.

Напомним, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.