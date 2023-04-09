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Гороскоп любви: как разные знаки зодиака чувствуют конец отношений

Гороскоп любви: как разные знаки зодиака чувствуют конец отношений
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Проверьте себя и вторую половинку – поможет гороскоп.

Расставание — это всегда очень больно. Для того чтобы разрыв не стал неожиданностью, проверьте:не показывает ли ваш партнер признаков отсутствия любви. Сравните его или ее знак зодиака с астрологическим прогнозом. Гороскоп — в помощь каждому.

Овен влюбляется быстро и ярко, но также и уходит из отношений. Такой партнер сразу даст понять, что в отношениях все сошло на нет и пришла пора разойтись.

Совсем не так ведут себя Тельцы. Они будут отдаляться постепенно, не желая причинять боль. Если сюрпризов и подарков стало меньше — есть повод задуматься.

Близнецы ценят время, проведенное с партнером. Но если огонь любви погас в сердце представителя этого знака, то он будет задерживаться на работе, реже звонить и мелькать на горизонте.

Скрытные Раки предпочтут спрятать все эмоции и чувства глубоко внутри, такой уж у них гороскоп. Но внешне заметить перемены все-таки возможно. Партнер не смеется над шутками и отказывается от романтики, значит отношениям пришел конец.

Гордые Львы сначала усыпят половинку золотом и подарками на зависть всем вокруг. Как только Лев потеряет интерес — от подарков и сладких слов не останется ни следа.

Скрупулезная Дева не скажет прямо, что пора завершить общение. Скорее всего, вам просто надоест череда выдумок, отговорок и все новых причин, почему вы не можете встретиться.

Весы состоят из противоречий. Они сами не знают, как заявить о расставании. Вполне возможно, что трудное решение они будут компенсировать еще большим количеством внимания и заботы, согласно гороскопу.

Скорпион всегда сделает так, чтобы о расставании объявили именно вы. Эти коварные представители всегда найдут такие слова, чтобы оказаться в выигрышной позиции.

Зато легче всего прочитать Стрельца. Вот кто точно не станет замалчивать чувства, а прямо выдаст все, что накопилось. И дело не в желании причинить боль, а скорее в натуре этого знака зодиака.

Твердо стоящий на ногах Козерог в период влюбленности будут постоянно искать поводы для встреч и свиданий. Как только исчезнут чувства, так и Козерог исчезнет из вашей жизни.

Водолей — один из самых прямолинейных знаков зодиака. Есть симпатия и желание быть рядом, значит Водолей будет рядом. Ну а если нет — то значит стоит попытать счастья с другим человеком другого знака.

Рыбы долго будут искать оправдания и искать причины, чтобы подольше побыть в одиночестве. Заметили, что человек отдалился — значит пришло время сжечь мосты, так советует гороскоп.

9 апреля 2023, 04:05
Фото: Jaap Arriens/ ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com
Wday.ru✓ Надежный источник

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