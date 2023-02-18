Гороскоп на всю жизнь: тайные послания зашифрованы в знаках зодиака

В буквах гороскопа кроется тайный смысл.

История символов гороскопа тянется из далекой древности. Удивительно, но спустя много лет в символах знаков зодиака эксперты нашли скрытые смыслы и зашифрованные послания.

ОВЕН

Символ этого знака зодиака напоминает латинскую букву V. Древние греки и римляне писали ее, когда хотели показать знак победы. Так вышло, что и темперамент этого знака зодиака соответствует стремлению к лидерству и победе.

ТЕЛЕЦ

Символ тельца – круг с присоединенной к нему перевернутой дугой. С первого взгляда может показаться, что это голова быка с рогами. Однако все не так просто. Эксперты разглядели в этом символе солнце (круг) и полумесяц (дуга). Таким образом в символе соединяются две стихии. Еще одна версия заключается в аналогии с предметом, похожим на плуг. Люди этого знака очень трудолюбивы и всегда глубоко погружаются в любой вопрос.

БЛИЗНЕЦЫ

Знак Близнецов напоминает двух людей и римскую цифру II. По преданию, это изображение двух греческих братьев-близнецов Кастора и Поллукса. Люди этого знака двойственны, постоянно колеблются и часто не могут принять одного решения.

РАК

Этот символ напоминает две своеобразные запятые, которые похожи на клешни рака. Если рак встает в такую позу, значит он начинает обороняться. Так же себя ведут и представители этого знака зодиака. Раки осторожны, никого не подпускают к себе раньше времени.

ЛЕВ

Символ этого знака зодиака похож на гриву льва. Но есть здесь и "второе дно", и это символ сперматозоида. Такая же активность и лидерство присуще родившимся под этим знаком зодиака людям. Они стремятся все сделать первыми и стать победителями в любом споре.

ДЕВА

Знак Девы – латинская буква "m" с удлиненным хвостиком. По одному из предположений легенды, это три связанных между собой колоска. Если связать это с земледелием, то Девы как раз трудолюбивые и умеющие возделывать землю люди. Также символ напоминает монограмму из букв "M и V", которая указывает на инициалы Девы Марии – Maria Virgo.

ВЕСЫ

Символ этого знака – весы. Главная его параллель связана с жизненным балансом и справедливым правосудием. Именно к этому в своей жизни стремятся представители знака.

СКОРПИОН

Стрелка в конце символа Скорпиона означает его смертельно опасное жало. Люди этого знака резкие и опасные в своих решениях, не церемонятся и не боятся обидеть.

СТРЕЛЕЦ

Иногда символ Стрельца изображают как кентавра, стреляющего из лука, а порой в виде только одного лука. Смысл здесь един – стремительное, движение, молниеносная реакция. Люди-Стрельцы всегда такие же. Они амбициозны и честолюбивы в любом начинании.

КОЗЕРОГ

Длинный вьющийся конец символа этого знака – отсылка к мифам, где Козерога рисовали как среднее между рыбой и козлом существо. Именно поэтому Козерог находится между двумя стихиями – Землей и Водой. Но к первой привязан больше.

ВОДОЛЕЙ

Многие удивляются, почему Водолея причислили к стихии Воздуха, если очевидна связь с Водой. Ведь на знаке изображены волны. Но как известно, без волн не бывает ветра, и объединяет эти две стихии поток, задающий темп. Люди этого знака всегда энергичны и идут в ногу со временем.

РЫБЫ

В символе знака Рыб зашифрованы силуэты двух рыбок, которые плывут в разных направлениях. Перекладина, которая удерживает эти две силы друг с другом, – мифологическая "серебряная нить". Одна рыба плывет по течению, а другая не готова мириться и сопротивляется. Именно поэтому рыбы всегда сомневаются.