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Пятница 1 декабря

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В декабре у этого знака Зодиака исполнятся все желания: кому повезет больше остальных

В декабре у этого знака Зодиака исполнятся все желания: кому повезет больше остальных
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Представителям этой звездной семьи пообещали, что весь месяц будет волшебным. Самые добрые мечты обязательно сбудутся. Кто же эти счастливчики?

Последний месяц уходящего года подарит невероятные приключения Овнам. Рожденные в период с 21 марта по 20 апреля почувствуют в декабре, что вокруг происходит настоящее волшебство. Предыдущие периоды были не самыми лучшими. Казалось, что все уже потеряно. Нумеролог и астротиполог Дмитрий Шимко рассказал, что ощущение ошибочное. Слова специалиста цитирует Утро.ру.

"Фатальное мировоззрение сменится конструктивным и прагматическим пониманием жизни", – уточнил знаток звезд.

В декабре Овны почувствуют себя "на коне". На месте разрушенных надежд появятся новые перспективы. Сданные позиции больше не будут вызывать чувство опустошения и безнадежности произошедшего. Энергия и решительность станут ключевыми факторами, помогающими преодолеть возникающие преграды.

Овнам рекомендуется не перегружать себя задачами, в противном случае можно очень быстро перегореть. Расставляйте приоритеты и предусматривайте несколько вариантов решения сложных задач. Звезды помогут избежать ошибок, доверяйте интуиции. Обязательно помечтайте и загадайте желания на следующий год.

1 декабря 2023, 05:18
Деньги в руках. Фото: © Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Утро.ру✓ Надежный источник

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