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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова подготовила актуальный гороскоп на неделю – с 14 по 20 ноября 2022 года.
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Все когда-нибудь кончается, и темные времена тоже. На этой неделе ноябрь решил нас удивить россыпью ярких моментов. Не думайте, что это месяц сплошных сумрачных дней – будут и светлые!

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Дав затмениям полностью проиграться, Венера и Меркурий устроили интересное комбо, по очереди вступая в контакт с Юпитером и переходя в знак веселого и жизнелюбивого Стрельца. Теперь возможностей порадоваться жизни будет больше – обещают звезды.

Венера и Меркурий в Стрельце сделают людей более романтичными, искренними, благородными. Ослабнут озабоченность и тревожность, многим захочется вспомнить, что такое развлечения, шутки, романтика, флирт. В тренды вернутся путешествия, шопинг, интересный досуг, игры, спорт.

В то же время оставшиеся планеты в Скорпионе создадут благоприятную коалицию с Нептуном в Рыбах. Эмоции улягутся, многие почувствуют почву под ногами и снижение давления обстоятельств. Люди чаще будут прощать друг друга, забывать плохое, участвовать в благотворительности, ходить к психологам.

Не обойдется и без ложки дегтя – как же без нее? Эту роль возьмут на себя Марс с Нептуном, которые весь месяц находятся в состоянии вражды, но именно 19 числа скрестят шпаги. Конфликт этих планет чреват ошибками, обманом, рассеянностью, авариями из-за невнимательности. В субботу следует быть осторожнее с лекарствами и напитками.

В целом выходные стоит провести так, как вам нравится. Сделайте то, чего давно хочется. Побалуйте себя, чтобы этот уикенд запомнился и оставил после себя воспоминания, которые заставят вас улыбнуться.

Овен

Учеба, смена профессии, новые навыки, релокация – такие темы начнут все чаще интересовать Овнов. Эта неделя заставит задуматься о новых горизонтах. Но окончательные решения пока принимать рано: сейчас вы не видите картину полностью. Будьте осторожнее за рулем, в спортзале, на пробежках.

Телец

Коммунальные платежи, кредиты, попытки сбалансировать семейный бюджет будут волновать вас на этой неделе. Возможно, вам покажутся привлекательными рискованные финансовые шаги. Но учитывая активность Нептуна, можно ожидать немало количество невидимых подводных камней.

Близнецы

Личная жизнь Близнецов активизируется, независимо от статуса. Венера и Меркурий сделают вас интересными собеседниками, остроумными рассказчиками. Однако давление Нептуна на ваш Марс может помешать объективно оценивать реальность. Подождите с важными решениями, занимайтесь текучкой.

Рак

В понедельник водные знаки, и Рак в том числе, будут в отличной физической форме и смогут сделать то, что давно откладывали. Это хорошее время для рывка на работе. Внутренний баланс придаст вам уверенности в себе, потому что ваши опасения или предположения подтвердятся.

Лев

Среда окажется единственным неказистым днем недели, все остальные будут куда лучше! Львы почувствуют интерес к давно заброшенным делам, проектам, которые в 2022 году оказались неуместными. Вам захочется вернуться к своим хобби, возобновить занятия спортом, наладить отношения с детьми.

Дева

Планируя дела на этой неделе, имейте в виду, что 19 ноября лучше ничего особенного не делать. В этот день кто-то может встать не с той ноги и огорчить вас. Зато промежуток с понедельника по четверг окажутся значительно удачнее. Особенно позитивным будут новости, касающиеся домашних дел.

Весы

Весам захочется как-то активизироваться, стряхнуть пыль со своих нарядов, предназначенных для вечеринок, и (как ни странно) конспектов, учебников, купленных когда-то курсов. В то же время звезды могут напомнить вам о том, что пора бы вложиться в свое здоровье. Займитесь профилактикой и хорошенько отдохните.

Скорпион

Выдыхаем! Эта неделя покажется очень органичной для вас, особенно в начале. Но слишком расслабляться не стоит: Скорпионам предстоит большая работа. Очень скоро звезды дадут возможность повысить доходы. Но для этого вам нужно навести порядок в своем расписании, перераспределить нагрузку.

Стрелец

Планеты понемногу перемещаются в ваш знак: на этой неделе Венера с Меркурием, на следующей – Солнце и Луной. Готовьтесь к более активной жизни! А пока можно отдохнуть и довести до конца дела, начатые в 2022 году. И, конечно, решить, как вы хотите отметить свой день рождения.

Козерог

Ваши дела будут процветать, особенно если в планы не входит публичная деятельность. Эта неделя начинает период, когда Козерогам интереснее наедине с собой, чем в любой компании. Звезды считают, что сейчас хорошее время для отдыха и личных дел, а вот в учебе и поездках могут возникнуть неожиданные препятствия.

Водолей

Один Водолей на этой неделе в поле не воин – вам будет куда веселее и комфортнее в групповой деятельности. Чем бы вы ни занимались, ищите компанию, это приблизит к успеху. Но есть сферы, в которых лучше вообще ничего не предпринимать: это финансы и личная жизнь. Тут пока лучше сделать паузу.

Рыбы

Начало недели порадует Рыб гармонией и успехами. Поспешите сделать самые важные дела сразу, не откладывая. 19 ноября ваш Нептун окажется на пиковой точке конфликта с Марсом. На всякий случай лучше не назначать на этот день свидания, встречи, шопинг, занятия спортом. Тихий семейный отдых будет лучшим решением.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/www.globallookpress
Автор: 13 ноября 2022, 02:28 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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