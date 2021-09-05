Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года

Астролог Лилия Любимова рассказала, что нас ждет по гороскопу с 6 по 12 сентября.



Совсем недавно мы отдыхали, развлекались и даже ленились, и вот пришло время возвращаться к серьезным делам. Сентябрь – месяц Девы, которая не выносит бездеятельности. Дай ей волю, она заставит всех вокруг работать круглосуточно. И сама отставать не будет!

В Деве сейчас находятся Солнце и Марс, что помогает нам адаптироваться к характеру этого знака. Но еще больше мы проникнемся энергией трудоголизма после Новолуния в Деве, которое произойдет вторник, 7 сентября.

Если вы всерьез подумываете о том, чтобы активизироваться в учебе, деловой жизни, творчестве, наведении порядка, заботе о здоровье – новолуние станет для вас течением, которое подхватит и понесет в нужном направлении. Вам останется лишь аккуратно делать то, что запланировано. Остальное – обстоятельства, мотивацию, силы – Луна в Деве возьмет на себя!

Это прекрасное время, чтобы начать с чистого листа дело, которое вы забросили; использовать свои старые наработки, связи или вернуться к хорошим привычкам. В то же время совершенно новые процессы могут забуксовать – ретроградные Юпитер и Сатурн дают о себе знать. Поэтому такие затеи, как новый бизнес, смена работы, переезд, стоит отложить до 20 октября.

Хотя новолуние – самое важное астрособытие недели, оно все же не будет единственным. Особым влиянием отличится Венера. Ее блестящий аспект с Юпитером сделает исключительно удачным понедельник (прибыль, удачные покупки, неожиданное везение), а переход в знак Скорпиона 10 сентября добавит проблем в отношения.

В выходные звезды советуют расслабиться и переключиться на домашние дела, легкие физические нагрузки. Для покупок, свиданий, поездок и походов в гости эти дни, увы, совсем не подходят, зато помогут оценить красоту осенних дней и уют вашего дома.

Овен

Новолуние в Деве – это лучший момент года для Овнов, мечтающих вернуться к занятиям спортом или к здоровому питанию. У вас получится изменить режим дня или наладить сон. В зоне риска на этой неделе ваши отношения и партнерства – берегите их, ищите возможности компромисса.

Телец

Солнце и Луна займут во вторник идеальное положение для Тельцов. Это будет похоже на последний пазл, который, наконец-то, лег в нужное место и завершил картину. Вы можете рассчитывать на помощь фортуны в делах сердечных и в творчестве, а также во всем, что касается детей.

Близнецы

В вашем знаке в день Новолуния сойдутся Лилит и Северный Лунный узел, что говорит о кармическом характере событий. Вам нужно быть готовыми к неожиданным и очень интересным событиям. Не отмахивайтесь от интуиции и знаков Вселенной, даже если они вам не нравятся.

Рак

Вам предстоят дела и заботы, связанные с документами или перепиской. В день Новолуния будьте внимательны к письмам и новым знакомствам. Поездки по городу тоже могут оказаться важными. Ваша задача: не упустить в суете что-то важное, услышать чей-то тихий голос.

Лев

Львам поступит предложение, которое окажется достойным. Вас могут позвать замуж, на телевидение или на важный прием. Не исключено, что звезды подготовили для вас более высокую должность или новый выгодный контракт. В любом случае вы получите то, чего заслуживаете.

Дева

Новолуние в вашем знаке – одно из самых важных событий года, которое можно и нужно отмечать. Устройте себе праздник, поищите ритуалы, которые помогут сделать этот день особенным. Можно составить план на год до следующего новолуния в Деве, загадать заветное желание.

Весы

Начался самый сложный месяц года для вас, а это требует бережного отношения к себе. Уйдите в тень, если есть возможность, поставьте на паузу амбициозные цели. Трудовые и спортивные подвиги сейчас не для вас. Больше отдыхайте, молчите и созерцайте, экономьте силы.

Скорпион

Скорпионы имеют все шансы провести эту неделю шумно и весело – Новолуние принесет много контактов, общения. Но есть одно препятствие, о которое вы можете споткнуться – нежелание договариваться. В конце недели Венера, войдя в ваш знак, поможет сгладить острые углы.

Стрелец

Новая работа, повышение или бурный рост подписчиков вашего канала – Стрельцы однозначно станут более известными и уважаемыми за эту неделю. Радостно шагая вперед, не забывайте о старых друзьях, бывших коллегах, а также о людях, чьими советами вы пользовались.

Козерог

Новолуние в родственном для вас знаке Девы станет радостным событием. Вообще вся неделя обещает быть легкой и приятной. Козерогам, которые учатся или учат, путешествуют или занимаются благотворительностью, звезды окажут мощную поддержку.

Водолей

Большинство Водолеев не заметят Новолуния, потому что оно не окажет на них заметного влияния. А вот взаимодействие Юпитера в вашем знаке с Венерой принесет более ощутимые плоды. Это может быть удача в суде, успехи в учебе, приятное путешествие, общение с кумиром.

Рыбы

Нептун в вашем знаке сейчас напоминает обиженного ребенка, который не желает ни с кем общаться. Некоторые Рыбы будут чувствовать себя похоже. Новолуние научит лучше понимать своих собеседников, поможет подобрать ключик к сердцу того, кто вам нравится. Не сопротивляйтесь!