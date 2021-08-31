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Гороскоп
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Гороскоп на сентябрь 2021 года

Тиана Атлас

Тиана Атлас блогер

 Профессиональный астролог с многолетним опытом. Имеет два высших образования, а также степень MBA, ведет личный блог в Инстаграм
Что ожидать в сентябре 2021 года каждому знаку зодиака – рассказывает астролог Тиана Атлас.
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Хорошие новости нас ожидают в первой половине сентября, это очень благоприятное время для учебы не только сезонно, но и астрологически. Также, это время идеально подходит и для любой работы, а также подработки, вы будете на редкость активны и энергичны, успевая осуществить запланированное. Но, во второй половине сентября не все будет идти по маслу, ведь с 27 сентября наступит период ретроградного Меркурия, который закончится только 18 октября. Так что, постарайтесь переделать все самые важные дела к наступлению периода, чтобы потом хорошенько отдохнуть эмоционально и физически.

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Овен

Овнам в сентябре нужно явно больше, чем 24 часа в сутки, хлопоты по дому стремительно сменяются на офисные задачи. Что ж, гороскоп на сентябрь 2021 уверяет, что так будет не весь месяц, в конце вы все-таки сможете расслабиться, закрыв все долги перед собой. Побалуйте себя самостоятельно, не факт, что это сделает кто-то за вас. Овны любят тратить деньги ничуть не меньше, чем их зарабатывать, шопинг и любимые рестораны – лучшие варианты.

Телец

Первая половина месяца идеальна для того, чтобы Тельцы отдохнули от души, ведь гороскоп на сентябрь 2021 года обещает стремительные перемены и динамику во второй половине месяца. Опасаетесь тяжелых трудовых будней? Ничего подобного, звезды обещают вам помочь обойти конкурентов и справиться с непривычными трудностями. Смотрите в цель не замечая преград!

Близнецы

Близнецы в сентябре будут невероятно креативны, это заметите не только вы, но и окружающие. Добавляйте нотки творчества в повседневную рутину и монотонную работу, мир вокруг заиграет новыми красками. Гороскоп на сентябрь советует Близнецам спасаться от осенней хандры также нескучно, включив фантазию и вдохновляясь всем, что происходит вокруг.

Рак

Общительные Раки и в этом месяце пополнят свою записную книжку полезными знакомыми. Пусть не все из них станут для вас добрыми друзьями, но нового опыта и знаний вы точно черпнете из любого общения, ведь оптимизма этой осенью вам не занимать. Вы настолько коммуникативны, что вам пора заняться организацией крупных мероприятий или хотя бы возглавить родительский комитет в школе у своего ребенка. Раки и в этом месяце держат планку!

Лев

Львы, фортуна любит вас, наслаждайтесь сентябрем! Основное, где вам хорошо повезет – это финансы. Поэтому, не стесняйтесь задерживаться на работе и быть добровольцем для новых задач на совещаниях. Месяц также хорош для обучения, поэтому совместить приятное с полезным и попасть на стажировку по новому для вас направлению будет большой удачей. Давно хотели запустить стартап? Дерзайте!

Дева

Девы, это ваш месяц во всех смыслах, прочувствуйте сентябрьский вайб! Все, к чему вы прикасаетесь, преображается и обретает новый смысл. И в первую очередь – расцветаете вы! В сентябре вы словно ребенок, которому все можно и ничего за это не будет, наслаждайтесь жизнью и всем, что дарит вам Вселенная!

Весы

Месяц самокопаний и глубоких анализов Весам гарантирован. Гороскоп на сентябрь 2021 советует представителям вашего знака зодиака прислушиваться к своей интуиции, иметь твердую точку зрения и не идти на поводу у других, даже если прежде было иначе. Самое важное, что период поисков себя очень многому вас научит и поможет преодолеть прежние страхи и комплексы. Статус сентября для Весов – "Все, что ни делается – к лучшему".

Скорпион

Сентябрь-месяц 2021 будет похож для Скорпионов на мексиканский сериал со всеми присущими ему страстями и жизненными перипетиями. Скучать вам точно не придется, более того, первая половина месяца приятно вас порадует подарками судьбы. Главное, чтобы вам не «снесло башню» от вашей крутости, ведь всегда может найтись рыбка покрупнее.

Стрелец

Стрельцам в сентябре придется поднапрячься больше чем обычно, чтобы получить желаемое, и виной всему – наступление периода ретроградного Меркурия. Но, вашему стойкому знаку зодиака не привыкать ломать стены, для вас это скорее орешки. Конец месяца сулит перспективные знакомства, не провороньте свое счастье в море претендентов на ваше любвеобильное сердце.

Козерог

Козероги, вашу страсть к работе и стремление к большим деньгам вполне можно ставить в пример другим знакам зодиака и выпускать пособие по достижению целей. Вы никогда не думали стать ментором? Гороскоп на сентябрь 2021 говорит, что сейчас самое время! В таком ворохе успешных деловых событий, главное, не забыть про личную жизнь, вторая половинка может всерьез приревновать вас к работе. А если вы еще одиноки, то любовь может нагрянуть прямо на рабочем месте, ведь кое-кто из коллег неровно дышит в вашу сторону…

Водолей

Водолеев в сентябре ожидают приятные бонусы. Возможно – от руководства, а возможно и от судьбы. Месяц будет знаковый и необычный, по прошествии сентября вы сделаете достаточно жизненных выводов. Многим Водолеям захочется окунуться в философию, начать изучать духовную литературу. Будьте в гармонии с собой.

Рыбы

Рыбы, вы снова рекордсмены по количеству романов, разбитых сердец и бессонных ночей. Гороскоп на сентябрь 2021 настоятельно рекомендует полюбить в первую очередь себя, тогда остальные к вам сами потянутся, хороший эгоизм еще никому не мешал. Вам пора перестать страдать и передать эстафету в этом почетном деле другим знакам зодиака. А вот направить фокус на построение карьеры сейчас действительно стоит, ведь совсем скоро период ретроградного Меркурия. И, поверьте, не спать ночью гораздо приятнее от сообщения о выгодной сделке, чем от неразделенной любви.

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Фото: pixabay.com
31 августа 2021, 23:42

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