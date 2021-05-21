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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Каким будет гороскоп на неделю с 24 по 30 мая, рассказала астролог Лилия Любимова.
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Конец мая – долгожданное время для всех, кто устал к чему-то стремиться. И тяжелая пауза для нетерпеливых и рвущихся в бой. Все потому, что звезды объявляют перерыв и призывают нас притормозить вместе с Сатурном и Меркурием, которые переходят в ретро-фазы.

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Лунное затмение в среду, 26 мая, тоже льет воду на ту же мельницу: оно покажет, что получилось из наших затей, каковы наши результаты за минувшие полгода. Мы сможем оценить свои достижения или промахи. А вот начинать что-то новое будет сложно и скорее всего бесполезно, предупреждает гороскоп на неделю.

Поэтому будет правильнее переключиться на то, что уже есть – исправлять ошибки, ремонтировать, давать вторую жизнь вещам, перечитывать то, что хочется. И, конечно же, общаться! Чего-чего, а слов на этой неделе будет сказано много: Солнце, Меркурий и Венера в Близнецах побуждают к общению и социальной активности.

Гороскоп на неделю гласит, что это будет удачное время для блогеров, потому что желающих высказаться на все темы будет больше обычного. При этом перейти грань между реальностью и вымыслом будет очень легко! Конфликт Меркурия с Нептуном будет всеми силами толкать нас в мир иллюзий и вранья.

И в этом главная опасность конца мая: сболтнув что-то лишнее, или сознательно приукрасив / обманув, можно попасть в неприятную долгоиграющую ситуацию.

Все истории, связанные с неправдой, выдумками или сознательным искажением информации и оговорами, затянутся до конца ретро-фазы Меркурия – т.е. до конца июня. Естественно, за это время они обрастут таким комом подробностей, что выпутаться без потерь будет трудно!

Так что главный совет звезд на этой неделе таков: говорите правду, какой бы невыгодной она ни была. Не подписывайте документов, не читая. Доверяя, проверяйте. Не возлагайте особых надежд на чужие обещания и сами ничего не обещайте. А разыгравшееся воображение направляйте в мирное русло: сочиняйте детям сказки, пишите картины, читайте фэнтези, мечтайте!

Овен

Гороскоп на неделю сулит новости, которые вы долго ждали. Они будет касаться ваших перспектив относительно учебы, поездки за границу, контактов с другими странами. Будьте осторожны: повлиять на результат могут недоброжелатели или завистники, а также ваши собственные страхи и комплексы.

Телец

Затмение коснется ваших финансовых дел или планов: от повышения зарплаты до получения наследства. Вам пригодится ваша способность разбираться во всем неспеша и со знанием дела. Вникайте в детали и не торопитесь делиться своими новостями – огласка вам только навредит.

Близнецы

На первый план выйдут ваши отношения и деловые союзы. Многие Близнецы узнают что-то важное о своих супругах, возлюбленных, бизнес-партнерах. Вас будут сильно заботить собственные имидж и социальный статус, но поставив их во главу угла, вы можете оказаться в грустном положении, так что ищите баланс, советует гороскоп на неделю.

Рак

Жизнь заставит вас задуматься о здоровье, образе жизни и той среде, где вы проводите большую часть времени. Тем, кто недавно обследовался, придут результаты или станет известен диагноз. Работающие Раки займутся тем, что им мешает или чего не хватает на рабочем месте. У учащихся хорошие перспективы в учебе.

Лев

Львы смогут обозреть итоги своей деятельности, увидеть плоды своего труда. Особенно это касается родителей, спортсменов, творческих личностей, а также тех, кто связан с развлечениями, отдыхом и индустрией красоты. Подвоха стоит ожидать в финансовой сфере, предупреждает гороскоп на неделю. Не занимайте деньги и не берите кредитов на этой неделе.

Дева

Главные события будут касаться дома, членов семьи: от переезда в новое жилье до появления новых членов семьи либо домашних питомцев. В какой-то степени вам придется пожертвовать своей работой: все ваши мысли будут о доме. В любовной сфере возможен обман, интриги, сплетни.

Весы

Весы получат важный текст – письмо, билеты, документ. Появится ясность с поездками – как заграничными, так и ближними. Вы поймете, куда поедете летом, а куда нет. Нежелательно на этой неделе обращаться к врачам – может быть ошибка в диагнозе или назначениях. Совет от гороскопа на неделю: будьте осторожны с лекарствами.

Скорпион

Вы получите деньги за сделанную работу или узнаете, когда и какая сумма придет. Решатся и другие финансовые вопросы типа кредитов, компенсаций, алиментов, доходов супругов. Неудачным окажется шопинг, а информация об отпуске – некорректной: вас могут по ошибке или сознательно обмануть.

Стрелец

Полнолуние и затмение в вашем знаке на какое-то время сделает вас отпетым эгоистом, гласит гороскоп на неделю. Вы будете чрезвычайно интересны сами себе, и знаете, это не так уж плохо! Просто это время для сугубо личных дел. Возможно, придется выслушать что-то нелицеприятное от начальства или столкнуться с проблемами в семье.

Козерог

Козерогам нужно быть внимательными к здоровью – из-за накопившихся проблем есть риск оказаться в больнице. При возможности поезжайте в санаторий, походите на массаж или физиопроцедуры. Те, кто ранее перешел на ЗОЖ, осознают свои результаты и порадуются достижениям.

Водолей

У вас решится вопрос с публичным выступлением либо это событие состоится и вы в полной мере прочувствуете его результаты. Возможно, что главную роль на этой неделе будут играть друзья и дела, которые вы ведете с ними. Скользкой темой будут доходы – есть риск получить меньше обещанного, утверждает гороскоп на неделю.

Рыбы

Гороскоп на неделю гласит, что Вы будете необычайно активны: захочется поработать или потренироваться, потанцевать или побегать с детьми. В то же время важные события будут происходить на работе, в учебе или личной жизни. Вы испытаете облегчение, узнав, повысят ли вас в должности, дадут ли стипендию, предложат выйти замуж или развестись.

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Фото: Дни.ру
21 мая 2021, 22:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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