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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Выход из долгой череды выходных – задача непростая! Но звезды все учли и решили послать нам помощь в виде гармоничного Марса.
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В результате в понедельник у нас будет достаточно сил, чтобы вернуться к работе. Правда, на огромную работоспособность и бешеную энергию рассчитывать все же не стоит. Все будет именно гармонично, в меру, рассказала астролог Лилия Любимова.

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А главные события недели произойдут во вторник и в четверг. 11 мая нас ждет Новолуние в Тельце, которое желательно провести внимательно, чтобы не стать жертвой обмана или собственных иллюзий. Это будет касаться денег и вообще материальной сферы. Все подпортит Черная Луна, с которой столкнутся светила. Она – любитель вытащить из людей их самые недостойные черты и низменные страсти. Поэтому будьте в этот день аккуратнее.

Учитывая все вышесказанное, в среду, на энергии Новой Луны, все же можно и нужно начинать новые дела, строить планы на месяц, энергично заниматься их продвижением. В этот день у многих получится расширить свои возможности, отвоевать себе больше свобод, раздвинуть рамки дозволенного. Все, кто связан с наукой, техникой, IT, ТВ и интернетом, а также ведением документации, смогут достичь хороших результатов, гласит гороскоп на неделю.

Четверг порадует и вселит в нас оптимизм, принесет вдохновляющие новости. Юпитер на короткое время сменит знак и переместится в Рыбы. Это отличное время для двух вещей. Первое – для того чтобы прислушиваться и присматриваться к новым трендам, возникающим в жизни. Уловить суть. Новые темы, появившиеся с 14 мая по 28 июля – это именно то, чем мы будем жить в 2022 году!

Второй важный момент – это возможность опробовать свои глобальные планы. Вбросить тему и посмотреть на ответную реакцию окружающего мира. Если дело получит развитие, можно будет заниматься им в 2022 году. Если нет – ищите что-то другое.

Выходные идеальны для наведения порядка везде, где только можно: от рабочего стола и архивов в компьютере, до бабушкиных чердаков. Все получится в лучшем виде! Также это очень хлебосольные дни, благоприятные для приема гостей и походов в гости. Любители дачных работ тоже смогут вволю насладиться работой на земле. А вот для шопинга время неподходящее – деньги будут буквально улетать, предупреждает гороскоп на неделю.

Овен

Для вас наступило время относительного покоя. Не пытайтесь лихорадочно что-то предпринимать – все равно из этого мало что получится. Сделайте лучше паузу и переключитесь на сбор информации, наблюдения. Будьте осторожны с новыми работодателями и клиентами – может обнаружиться что-то неприятное.

Телец

К Новолунию в вашем знаке стоит отнестись очень внимательно: вас могут "развести" на эмоции или деньги, ловко вывернуть ситуацию так, что вы останетесь без вины виноватыми. В этот день помните о карме и старайтесь вести себя этично. Начиная с четверга можно заниматься чем-то новым, интересным, сообщает гороскоп на неделю.

Близнецы

Вы начнете неделю на подъеме: Меркурий и Венера в вашем знаке помогут оказаться в центре внимания, "заболтать" собеседника и склонить к нужному вам решению, очаровать нового начальника и т.д. Но перегнув палку, вы можете также легко нажить врагов или попасть впросак, поэтому включайте здравомыслие!

Рак

Друзья будут играть большую роль в вашей жизни на этой неделе. От них будет идти энергия – они поддержат и подбодрят, расшевелят вас, подкинут новые полезные идеи, заставят двигаться. Позитивный фон может подпортить непонимание с кем-то из коллег или руководством на работе, но это скоро пройдет, обнадеживает гороскоп на неделю.

Лев

Бизнес, карьера и учеба, отношения с кем-то, кто выше вас по статусу – вот ваши сферы на ближайшие 30 дней. Сосредоточьтесь на том, чтобы ваши цели были реальны и экологичны, и чтобы в них не обнаружился подвох. А еще вы будете принимать гостей и веселиться с друзьями, что принесет удовольствие.

Дева

Девам гороскоп на неделю советует присматриваться ко всему, что происходит на работе или учебе. Там вот-вот появятся новые возможности, которые помогут не только шагнуть вперед, но и развить ваши способности. Экзамены, тестирования и прочие испытания на этой неделе будут пройдены легко и с прекрасным результатом.

Весы

Серьезная неделя ждет Весов. Семь раз отмеряйте, прежде чем отрезать! С одной стороны, у вас появятся хорошие перспективы в делах, связанных с налогами, банками, инвестициями. Но с другой – есть риск столкнуться либо с обманом, либо с проблемами из-за вашей неосведомленности.

Скорпион

Гороскоп на неделю сулит Скорпионам новые знакомства, союзы и партнерства. Не только деловые, но и любовные. Звезды дают совет: если вас хоть что-то настораживает – не пытайтесь заглушить свой внутренний голос, он скорее всего прав. Успокоит ваш ум учеба, работа в библиотеках или архивах, процесс познания.

Стрелец

Звезды снова возвращают вас к теме здоровья и заботы о себе. Это подходящее время для обследований, разговоров с врачами, изменений образа жизни и вообще отношений с собственным организмом. Другой темой недели будут знакомства и общение, свидания, разговоры в чатах, желание высказаться.

Козерог

Не удивляйтесь, если вам совершенно не захочется возвращаться к работе, учебе и вообще серьезным делам. Солнце щедро делится с вами идеями об отдыхе, дорогих сердцу хобби или новых увлечениях, в том числе сердечных. Все остальное будет казаться вам скучным. Ну и что? Всему свое время, успокаивает гороскоп на неделю.

Водолей

Суровый Сатурн в вашем знаке продолжает свою воспитательную миссию: вы получите новые уроки о том, как не надо делать, и как полезно быть серьезным и собранным человеком. Но в выходные вам станет легче: появятся люди, с которыми интересно, или книги, фильмы, которые сильно впечатлят.

Рыбы

Вас можно поздравить с событием, которого знаки зодиака обычно ждут около 12 лет! В ваш знак войдет Юпитер – планета, которую древние астрологи называли "большое счастье". Пока это пробный шаг – 28 июля он вернется обратно в знак Водолея. Совет от гороскопа на неделю: спешите поймать новые темы, опробовать свои самые смелые идеи.

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Фото: Дни.ру
11 мая 2021, 11:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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