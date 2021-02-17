"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож

Афина Март славится своими интересными гороскопами. Астролог подготовила предсказание для Елены Темниковой.

Певица родилась 18 апреля 1985 в Кургане. В гороскопе ярко выражена энергия Овна. Шесть важнейших планет в этом знаке: Солнце, Луна, Венера, Меркурий, Чёрная Луна, астероид Паллада. Амазонка от рождения. Родилась в "боксёрских перчатках", и всю жизнь будет доказывать свою значимость количеством выигранных боев и спасенных жизней. Соединение Солнца с Черной Луной – если не удается поднабрать "очков" на стороне то, умудряется создавать искусственные проблемы с окружающими людьми.

Она может быть эпицентром конфликтов и скандалов, даже этого не желая. Отличает кристальная честность, открытость и порядочность. У Елены есть ещё одна особенность, её внутренний голос постоянно восклицает: "Я должна быть первой!". Оттого и скорость жизни у нее на порядок быстрее других. Поэтому вполне объясним тот факт, что она сначала делаете, а потом думает. К счастью, быстро остывает и эмоции сдуваются, как воздушный шарик. Благодаря устойчивому Марсу в знаке Телец есть показатель трудовой "рабочей лошадки", которой ничего не дается просто так, а только трудом. Но его Величество Случай всегда рядом! Прыгнуть с парашютом в теории может каждый, а в реальности – единицы! Елена – товар штучной космической работы! Она – индивидуальность, очень выделяется в толпе "поющих трусиков".

Противостояние Солнца в Овне с Плутоном в Скорпионе дает напряженную, но не скучную жизнь с судьбоносными неожиданными событиями. Этот напряженный аспект не дает возможности Елене, определить: "умная она или красивая", как в известном анекдоте про обезьянку. Желание доминировать, напористость, ранимость и эмоциональная уязвимость являются генераторами постоянных внутренних противоречий. Созидатель и разрушитель в одном флаконе, полководец и домохозяйка.

У Елены есть безусловные магические завораживающие способности – ведьмочка "мценского уезда". Она притягивает внимание к своей персоне, интригует, она интересная, сексуальная и одновременно очень домашняя, даже стеснительная. Парадокс! Она бесстрашно высказывает свое мнение, уверена в своей правоте на триста процентов, даже если оно идет вразрез с интересами других людей. Энергии столько, что хватило бы на одну маленькую электростанцию. Шоу бизнес – лучшее применение её неуемной энергии. Если Елене удастся преодолеть природную нетерпеливость, опрометчивость, то жизнь станет гораздо гармоничней. Будет меньше разочарований и переживаний.

В 2021 году Елене исполняется 36 лет. Возраст, когда уже есть достижения, есть на что опереться, но еще множество перспектив. В первой половине года просматривается некоторый спад внешней активности. Но прогностические аспекты настолько хороши, что все действия предстоящего года принесут невероятные успехи и достижения как в личной, так и в профессиональной сфере. При желании можно решиться еще на один прилет аиста. Не рекомендуется в предстоящем году пользоваться услугами пластической хирургии. В остальном Елена Темникова неутомимо строит свою высокую башню и Космос ей в этом благоприятствует.