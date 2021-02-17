Гороскоп на февраль Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Среда
17 февраля
Лента новостей
05:52
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
04:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 февраля 2021 года
02:02
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
23:59
Харламов запел о неразделенной любви после разрыва с Асмус
22:15
Как снимали культовый советский фильм "Приключения Электроника"
22:01
Лукашенко занимается вымогательством и шантажом России – политолог Безпалько
21:43
Понаровскую обвинили в похищении ребенка
20:57
"Мы собираемся пожениться": Макеева вцепилась в бросившего четверых детей мужика
20:54
Ученые спрогнозировали появление новых коронавирусов
20:35
Билла Гейтса расстроил отказ людей от вакцинации
20:11
Вид истощенной Заворотнюк вызвал оторопь: Не узнала сразу
20:03
Еле стоит на ногах: Овечкина с разъезжающимися коньками сняли на видео
19:51
Участникам "Дома-2" дали пинка
19:44
"Законсервированную" Кудрявцеву спутали с мужчиной
19:32
Вскрылись шокирующие подробности о тайной внучке Ланового
19:25
У расчлененного Энди Картрайта нашли прижизненную травму
19:24
Стали известны подробности состояния экстренно госпитализированного Боярского
19:14
Украинского блогера Шария обвинили в госизмене
18:48
"Какая мерзость": обматерившая помощниц блогер Инстасамка вызвала отвращение
18:46
В Крыму отреагировали на план Украины по возвращению полуострова: Хватит устраивать политический цирк
18:41
Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие"
18:40
"Выпустите меня!": отправленная за решетку Бузова закатила истерику
18:33
В Сети появилась переписка Галкина с девушкой: юмористу сделали предложение
18:29
В Гвинее объявили об эпидемии лихорадки Эбола
18:18
В Новосибирске у ворот вуза зарезали студента
18:01
В Коломне из колена ребенка достали кусок металла
17:59
Терпящий лишения Прилучный показался слишком упитанным
17:45
Аналитик Чалый указал на признак разложения режима Лукашенко
17:43
Мертвых российских знаменитостей предложили уложить в одном месте с танцплощадкой
17:25
"Год шел за два": экс-супруга рассказала о пьянках и гулянках Ефремова
17:19
Санкт-Петербург встав в пробках из-за метели
17:01
"Ненавижу рано вставать": потерявшему работу Шепелеву приходится работать от звонка до звонка
17:00
Отмечающая день рождения во дворце Толкалина: Мне очень несладко
16:51
Дружинина о работе с Тихоновым: Я не хотела целоваться
16:32
Разоблачили: вскрылась настоящая фамилия Самбурской
16:30
Муж Акиньшиной показал друзьям свою любовницу после слухов о разводе
16:26
В Раде начали собирать подписи за импичмент Зеленского: Исторический момент
16:17
Разошедшийся Аверин влепил смачную пощечину Куликовой
15:49
Наследство Легкоступовой в опасности: второй муж покойной певицы заявил о своих правах
15:46
"Чего и следовало ожидать": Шнурову влепили смачную пощечину
15:42
Туктамышева влезла в секс-скандал с участием Дзюбы
15:29
Будет мальчик: счастливая Муцениеце заговорила о беременности
15:27
Ивлеева спустила 23 миллиона рублей на дорогую игрушку
15:11
Барановскую сняли во время поцелуя и объятий с молодым красавцем
14:59
Все в отца: как растут талантливые дети Сергея Жукова из "Руки Вверх!"
14:50
Соломин прервал молчание после госпитализации
14:49
Хилькевич заявила о душевной боли после разговора об изменах: Задыхаюсь
14:40
"Мужики бегут": Бывшая жена Агаларова похвасталась большими бутонами
14:20
Оставила ни с чем: мать Аршавина отсудила у его маленькой дочери шикарный особняк
14:09
Могут лишиться королевских привилегий: Меган Маркл и принц Гарри дадут откровенное интервью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сыновья настаивают на уходе страдающего от панических атак Лукашенко – анонимный телеграм-канал
Стало известно о новых проблемах у онкобольной Заворотнюк
"Мы собираемся пожениться": Макеева вцепилась в бросившего четверых детей мужика
"Принесешь в подоле – прокляну": Кравец отдает округлившуюся дочь в монастырь
"Стал пунцового цвета с опухшим лицом": сын Тодоренко и Топалова срочно госпитализирован
Трясущий причиндалами Тарзан встал на защиту 75-летней полуголой тещи в мини-юбке
Гороскоп

"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож

Елена Темникова. Фото:Elena Temnikova/Instagram.com/www.globallookpress.com
Афина Март

Афина Март блогер

 Профессиональный дипломированный астролог центра "Альфа Омега Плюс", таролог, создатель и преподаватель авторской школы мантики, телеведущая (программа "Знаки Судьбы", "Семейный гороскоп"), постоянный автор-эксперт газеты "Оракул" и автор в изданиях "Гороскопы и Предсказания", "Тайны ХХ века", "Советы Оракула"
Афина Март славится своими интересными гороскопами. Астролог подготовила предсказание для Елены Темниковой.
прочитано 386 раз

Певица родилась 18 апреля 1985 в Кургане. В гороскопе ярко выражена энергия Овна. Шесть важнейших планет в этом знаке: Солнце, Луна, Венера, Меркурий, Чёрная Луна, астероид Паллада. Амазонка от рождения. Родилась в "боксёрских перчатках", и всю жизнь будет доказывать свою значимость количеством выигранных боев и спасенных жизней. Соединение Солнца с Черной Луной – если не удается поднабрать "очков" на стороне то, умудряется создавать искусственные проблемы с окружающими людьми.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года

Гороскоп на февраль 2021 года

 Елена Владимировна Темникова

Елена Владимировна Темникова Певица

Она может быть эпицентром конфликтов и скандалов, даже этого не желая. Отличает кристальная честность, открытость и порядочность. У Елены есть ещё одна особенность, её внутренний голос постоянно восклицает: "Я должна быть первой!". Оттого и скорость жизни у нее на порядок быстрее других. Поэтому вполне объясним тот факт, что она сначала делаете, а потом думает. К счастью, быстро остывает и эмоции сдуваются, как воздушный шарик. Благодаря устойчивому Марсу в знаке Телец есть показатель трудовой "рабочей лошадки", которой ничего не дается просто так, а только трудом. Но его Величество Случай всегда рядом! Прыгнуть с парашютом в теории может каждый, а в реальности – единицы! Елена – товар штучной космической работы! Она – индивидуальность, очень выделяется в толпе "поющих трусиков".

Противостояние Солнца в Овне с Плутоном в Скорпионе дает напряженную, но не скучную жизнь с судьбоносными неожиданными событиями. Этот напряженный аспект не дает возможности Елене, определить: "умная она или красивая", как в известном анекдоте про обезьянку. Желание доминировать, напористость, ранимость и эмоциональная уязвимость являются генераторами постоянных внутренних противоречий. Созидатель и разрушитель в одном флаконе, полководец и домохозяйка.

У Елены есть безусловные магические завораживающие способности – ведьмочка "мценского уезда". Она притягивает внимание к своей персоне, интригует, она интересная, сексуальная и одновременно очень домашняя, даже стеснительная. Парадокс! Она бесстрашно высказывает свое мнение, уверена в своей правоте на триста процентов, даже если оно идет вразрез с интересами других людей. Энергии столько, что хватило бы на одну маленькую электростанцию. Шоу бизнес – лучшее применение её неуемной энергии. Если Елене удастся преодолеть природную нетерпеливость, опрометчивость, то жизнь станет гораздо гармоничней. Будет меньше разочарований и переживаний.

В 2021 году Елене исполняется 36 лет. Возраст, когда уже есть достижения, есть на что опереться, но еще множество перспектив. В первой половине года просматривается некоторый спад внешней активности. Но прогностические аспекты настолько хороши, что все действия предстоящего года принесут невероятные успехи и достижения как в личной, так и в профессиональной сфере. При желании можно решиться еще на один прилет аиста. Не рекомендуется в предстоящем году пользоваться услугами пластической хирургии. В остальном Елена Темникова неутомимо строит свою высокую башню и Космос ей в этом благоприятствует.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

17 февраля 2021, 05:52

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мужики бегут": Бывшая жена Агаларова похвасталась большими бутонами

Она не стоит на месте
Шоу-бизнес

Вскрылись шокирующие подробности о тайной внучке Ланового

Девушка копия артиста
Шоу-бизнес

Участникам "Дома-2" дали пинка

Строящих свою любовь выселяют с "поляны"
Шоу-бизнес

Наследство Легкоступовой в опасности: второй муж покойной певицы заявил о своих правах

Намечается битва

Гороскоп

"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+