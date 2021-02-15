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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года

Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder vi/www.globallookpress.com
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Эта неделя, хоть и является шестидневной рабочей, все-таки дарована нам небом, чтобы отдохнуть. Уж слишком интенсивной была первая половина февраля! Неудивительно, что после такого шквала событий многие ощутят некоторое замедление, снижение активности. И связано это будет с двумя очень важными планетами, Солнцем и Меркурием.
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Светило готовится сменить знак и перейти в Рыбы, и как всегда бывает в такие периоды, у нас снижается уровень энергии, мы экономим силы, больше спим. Меркурий же, отвечающий за интеллект и коммуникации, максимально замедлится в конце ретро фазы.

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Поэтому на серьезные дела и поездки, выступления перед большой аудиторией, важные собеседования и свидания, судьбоносные решения и поступки лучше не замахиваться – на их качественное исполнение может не хватить знаний, мотивации или ресурсов, предупреждает гороскоп на неделю.

А вот на анализ своего опыта, своей манеры действовать и реагировать, на работу над ошибками, сил должно хватить. Поэтому готовясь к развороту Меркурия 21 февраля, когда будет дан зеленый свет на реализацию планов, покупки, учебу, смену работы, обязательно подведите итоги своих предыдущих усилий и попыток. В них много полезного, рассказала астролог Лилия Любимова.

Нельзя не упомянуть и еще два астровлияния, которые безусловно скажутся на наших взаимоотношениях и настроении. В среду Уран и Сатурн начнут свое знаменитое противостояние, которое астрологи считают главным событием 2021 года. Трижды за год эти планеты будут сходиться в схватке, и 17 февраля состоится первый раунд.

Уран в Тельце против Сатурна в Водолее. Новое против старого; жажда перемен против порядка, установленного еще в прошлом веке. Рано или поздно мир все равно изменится, но в этом году устаревающие на ходу догмы в экономике и финансах, бизнесе, политике, законодательстве, науке, медицине будут оказывать отчаянное сопротивление.

Ну а в пятницу, когда все будут расслабленно готовиться к праздникам, "поссорятся" Марс с Венерой. Мужчинам и женщинам будет сложнее обычного общаться, появится желание соперничать, доказывать свою правоту или важность, и тут только любовь, мудрость и взаимная вежливость спасут мир, гласит гороскоп на неделю.

Овен

Овны начнут неделю миролюбиво и дипломатично. Желания идти напролом не будет, и это правильно – сейчас надо действовать иначе. Относитесь к людям снисходительно, с пониманием, и они будут отвечать вам тем же. Начиная с пятницы избегайте покупок и не тратьте деньги на пустяки.

Телец

Тельцам лучше не притягивать к себе всеобщее внимание в начале недели – те, кому это нужно, и так помнят о вас, так что спокойно оставайтесь в тени. Предупреждение от гороскопа на неделю: дни со среды по пятницу могут оказаться стрессовыми из-за неожиданных событий. Зато с воскресения ваши дела постепенно пойдут на лад.

Близнецы

Лучшим днем для вас будет суббота, когда Близнецы получат поддержку начальства, преподавателей или представителей властей. Ваши заслуги будут отмечены, а самооценка укреплена. При этом помните, что фортуна переменчива, и на всякий случай не стройте грандиозных планов на основе этих событий.

Рак

Ракам предстоит считать чужие деньги, заниматься благотворительностью или помогать друзьям. Может случиться так, что вы захотите скрыть это от своей семьи или партнера. Гороскоп на неделю гласит, что дни пролетят быстро и принесут немало переживаний, которые быстро забудутся и на самом деле относятся к мелочам.

Лев

Львы захотят пересмотреть договоренности с партерами и работодателями, чтобы сделать их более справедливыми. Вкладывая всю душу в отношения или работу, вы считаете, что вправе рассчитывать на равноценную отдачу. Неделя многому вас научит, например вы начнете замечать то, чего раньше в упор не видели.

Дева

Девам предстоит выбор, который определит ближайшее будущее. Речь будет идти о работе, учебе, поездке в другую страну или лечении. Рекомендация от гороскопа на неделю: руководствуйтесь своими потребностями, позвольте себе побыть эгоистом – настояв на самом привлекательном варианте, вы не пожалеете.

Весы

Весам придется делать над собой усилия, чтобы выполнять свои обязанности и не лениться – настроение будет совсем не рабочее! Если вам удастся провести неделю плодотворно, вы достойны похвалы и любых удовольствий, которые сможете себе позволить в предстоящие выходные.

Скорпион

Партнерства и союзы Скорпионов снова пройдут проверку на прочность: вам придется учиться правилам игры в паре. Речь может идти и о личной жизни, и о бизнесе, и об отношениях с другом, братом или ребенком. Вам будет сложно, но интересно, и без сомнений вы добьетесь в этом успеха, утверждает гороскоп на неделю.

Стрелец

Вряд ли вам придется переживать особые катаклизмы – звезды защищают знак Стрельца от неприятностей, хотя и особых преференций тоже не дают. Тем не менее, у вас на этой неделе будут и творческий подъем, и приятная встреча с кем-то из прошлого, и комфортная обстановка на работе.

Козерог

Перемены в финансовом секторе продолжаются, но Козерогов сложно испугать работой. Продолжайте идти к своим целям, но на этой неделе активные действия не понадобятся, достаточно будет изучать литературу, мониторить интернет. В праздничные дни хорошенько отдохните, переключитесь, советует гороскоп на неделю.

Водолей

События в вашем знаке говорят о том, что вы окажетесь в центре событий, и будете принимать активное участие в делах семьи, дома или даже всей вашей улицы, а может и города. Этот опыт вам нужен, поэтому отбросьте сомнения и ищите свое место в новом раскладе, который раскрывается перед вами.

Рыбы

На этой неделе Солнце войдет в ваш знак, что всегда вызывает определенное волнение и предвкушение радости от дня рождения. С каждым днем энергия будет прибывать, в настроение улучшаться. Ну а пока держите под контролем личные дела, которые вы не афишируете, в них наступает решающий момент, предупреждает гороскоп на неделю.

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15 февраля 2021, 17:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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