Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Волшебство уже здесь! Не дожидаясь Нового года, Юпитер порадует нас собственным праздником: 29 декабря планета большой удачи перейдет в Рыбы. Это событие будет не менее важным, чем Новогодняя ночь – речь идет о смене глобальных трендов. Можно загадывать желания и мечтать!



В целом же наступление 2022 года обещает стать уникальным – загадывать желание можно будет трижды! О 29 декабря мы уже поговорили, далее пойдет 31 декабря и 2 января.



В Новогоднюю ночь важно не говорить и не делать ничего лишнего: будьте лаконичны и конкретны – Венера, Солнце и Меркурий в Козероге это оценят. Совет касается и манеры поведения, и стиля одежды, и формата вечеринки. Море алкоголя, музыка на весь район или жаркие споры явно будут перебором в ночь «взрывоопасного» соединения Луны и Марса.

Вечером 31 декабря Солнце войдет в королевский градус амбициозного Козерога, что обычно и помогает небесной канцелярии исполнять наши желания. Ну а если у вас что-то не сложилось и 29, и 31 декабря, есть еще третий шанс: 2 января произойдет новолуние в этом же знаке. Для любителей жизни с чистого листа просто рай какой-то!

Есть ли в этом рае подводные камни? Разумеется! Последняя неделя 2021 года таит в себе несколько моментов, о которых стоит помнить. Это активный Марс с Луной 31-го вечером (желательно избегать острой пищи, конфликтов, быть осторожнее с огнем); и давящая энергия Плутона (в любовных отношениях, деловой сфере лучше не принимать решений). Пусть Новый год начнется легко и радостно!

Овен

Не рубите с плеча – этот совет универсален для Овнов на все дни предстоящей недели. Как бы ни хотелось что-то кардинально изменить, звезды советуют от этого воздержаться. Тогда праздничные дни пройдут для вас комфортно и превратятся в приятные воспоминания.

Телец

Неделя начнется непросто: придется заниматься решением проблем, которые принес 2021 год. Но с каждым днем будет легче! В Новогоднюю ночь ваш Уран получит поддержку от Солнца – это может означать исполнение желания или озарение, подсказку интуиции, начало нового этапа.

Близнецы

Вы сможете оказывать влияние на людей: убеждать, вести за собой, внушать доверие. Но помните, что это должно быть подчинено благородной цели – Белая Луна встала возле вашего Меркурия совсем не случайно. Также вам стоит избегать толпы, пиротехники и нетрезвых, перевозбужденных людей.

Рак

Звезды советуют Ракам не перенапрягаться в течение недели, поберечь силы. В Новогоднюю ночь следите за свечами, бенгальскими огнями – техника безопасности не будет лишней. Пусть это будет самая тихая и романтичная Новогодняя ночь за все последние годы!

Лев

Наверное, это выглядит немного странно, но именно в Новогоднюю ночь (или плюс-минус несколько часов) вам придет в голову оригинальное решение проблемы, над которой вы бились весь год. Настройтесь на свою волну, в эти праздники Львам разрешается побыть эгоистами!

Дева

Новая любовная история – это то, чего вы ждете? Если да, звезды готовы ее организовать. Если нет – вам придется самим разобраться с этим. Главное – никого не обманывайте. В Новогоднюю ночь не вздумайте грустить: желания, загаданные на эмоциональном подъеме, точно сбудутся.

Весы

Весам желательно не быть в дороге 31 числа, чтобы не встретить Новый год в неожиданном месте. Также звезды не советуют вам отмечать праздник в большой компании – милая семейная атмосфера будет гораздо уместнее. Погреют душу и старые фильмы, новогодний декор в стиле ретро.

Скорпион

Вы получите важную информацию на этой неделе, так что будьте внимательнее и хорошенько слушайте собеседников. Также удачу сулят поездки по городу или своему региону. А вот Новогодняя ночь чревата для вас большими тратами – звезды советуют быть бережливее!

Стрелец

Стрельцов ждут хорошие заработки в эти праздничные дни, так что приложите усилия, и прибыль не заставит себя ждать. Вечером 31 декабря Луна в вашем знаке соединится с Марсом, что может взвинтить нервную систему. Танцы, пение, пешие прогулки будут для вас очень кстати!

Козерог

Вы в той точке судьбы, где многое зависит от обстоятельств. Но не все! Не опускайте руки, пробуйте новые средства от старых проблем. Творчество будет вашей терапией на этой неделе. 31 декабря спросите совета у ребенка (описав ситуацию одним предложением) – это даст пищу для размышлений.

Водолей

Друзья будут вашей поддержкой всю неделю, включая Новогоднюю ночь. От них, как и от братьев, сестер, соседей, придут позитивные новости. Вообще комбинация звезд в Новогоднюю ночь будет приятным сюрпризом для Водолеев, так что есть основания ждать перемен к лучшему!

Рыбы

Время надежд и раскрытия личного потенциала! В ваш знак пришел Юпитер, и это событие может многое изменить. Внимательно следите за происходящим, чтобы не упустить свои шансы. Новый год встречайте с теми, с кем вы на одной волне – общая энергия привлечет удачу.