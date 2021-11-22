Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году

Всем известно, что шопинг для многих людей сродни психотерапии. Совершение покупки приносит бурю положительных эмоций, дарит ощущение новизны и является отличным способом вознаградить себя за труды, терпение, да и просто за то, что «молодец». Но наверняка с вами случалось такое, что купленные вещи при ближайшем рассмотрении оказываются с браком, быстро портятся, ломаются, разочаровывают, или даже могут принести проблемы со структурами власти. Чтобы подобных проблем не возникало, для шопинга можно использовать общие благоприятные даты, которые подходят как для серьезных решений, действий и событий, так и для мелких будничных дел.

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Совершать покупки в такие дни будет благоразумно и благоприятно. Впрочем, траты тоже бывают разные, и если дырка на купленной кофточке мало кого серьезно расстроит, то приобретение угнанной машины или квартиры вместе с прошлыми жильцами и их долгами может привести к серьезным проблемам и еще большим финансовым потерям. Конечно, благоприятные дни подойдут для шопинга любого масштаба. По крайней мере, вам удастся избежать негативных тенденций. Однако, серьезные покупки лучше запланировать заранее на период, благоприятный конкретно для вас.

Общие благоприятные даты для покупок в 2022 году

Январь: 8,9,10,12

Февраль: 20,21,26

Март: 4,15,29,30

Апрель: 7,9,21

Май: 1,3

Июнь: 6,7,8,18,19,20

Июль: 2,4,13,14,15,26,27

Август: 6,7

Сентябрь: нет

Октябрь: 7,8,9,20

Ноябрь: 1,2,14,26

Декабрь: 3,11,22,23

Но! В древней науке китайской метафизики есть особый способ, благодаря которому можно выявить персонально для каждого лучшее время в году для денежных трат. Более того, потратив деньги в эти периоды, вы убережете себя от незапланированных финансовых потерь. Секрет состоит в том, что в эти периоды «спрятать денежки» не получится, наоборот, можно и нужно тратить. В противном случае, обстоятельства могут складываться таким образом, что потери будут неизбежны, но повлиять на них вы уже не сможете. Поэтому, опережая события, планируйте траты на нужные периоды, чтобы таким образом активировать данную энергию себе во благо.

Кроме того, очень большой бонус расчета данной системы состоит в том, что, потратив деньги в определенные периоды, специально рассчитанные для вашего индивидуального знака, потраченная сумма с очень большой вероятностью вернется к вам. Уже многие проверили на себе этот способ и подтвердили, что он действительно работает. Рекомендую воспользоваться этим инструментом, чтобы заранее спланировать и осуществить траты в правильное время, а потом получить приятный сюрприз в виде энергетического «кэшбека».

Итак, давайте перейдем к несложному процессу расчета благоприятных периодов для финансовых трат. Главное, что вам нужно определить — это личный знак дня рождения, который в среде любителей китайской метафизики еще называют «элементом личности».

Шаг 1: пройдите в любой бесплатный онлайн-калькулятор бацзы;

Шаг 2: в специальной форме калькулятора введите вашу полную дату рождения, а также место рождения и, желательно, час. Затем нажмите кнопку «рассчитать»;

Шаг 3: в открывшейся вам таблице из 4 столбцов и восьми иероглифов найдите в верхнем столбце второй иероглиф слева. Над ним будет написано слово «День». Этот иероглиф обозначает элемент вашего дня рождения;

Шаг 4: обратите внимание на то, какой стихией выражен ваш элемент. Есть всего пять стихий: дерево, огонь, земля, металл и вода. Будьте внимательны, каждый элемент имеет две полярности: инь или ян. Таким образом, мы имеем десять элементов и один из них точно ваш;

Шаг 5: определившись со своим знаком дня рождения, проверьте, согласно приведенным ниже расчётам, в какие именно месяцы вам стоит запланировать особенно крупные траты, покупки в кредит, а также оформление ипотеки. Для каждого знака указаны самые сильные месяцы, в которые стоит осуществлять все свои запланированные финансовые траты:

Для Дерева Ян 甲— март и май (до 09.05)

Для Дерева Инь 乙 — февраль (с 04.02), апрель

Для Огня Ян 丙— июнь (с 03.06), июль

Для Огня Инь 丁— май (до 09.05), июль

Для Земли Ян 戊 — июль, январь (до 13.01)

Для Земли Инь 己 — апрель, август, октябрь (с 06.10)

Для Металла Ян 庚 — сентябрь (до 10.09), ноябрь

Для Металла Инь 辛 — август, октябрь (с 06.10)

Для Воды Ян 壬 — март, декабрь (до 28.12)

Для Воды Инь 癸 — февраль (с 04.02), ноябрь, декабрь (до 28.12)

Подходите к своим расходам с умом, планируйте траты и используйте благоприятные даты и периоды для покупок. Напоминаю, что по приведенной системе приятным бонусом будет возврат потраченных средств в той же сумме или чуть меньшей. Удачных вам покупок в 2022 году!