Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года

Вы добьетесь феноменального успеха в вопросах, связанных с принятием решений на работе, ведением бизнеса, заключении торговых контрактов и сделок в области закупок, но при этом игнорирование любовных связей, друзей и семьи станет слабой стороной, гласит гороскоп на сегодня.

Овен

У Овнов возрастет потребность в ускоренной передаче информации: сегодня будете торопить коллег и "раскачивать" домашних. Наибольшую осторожность проявите по отношению к людям старшего возраста. Им не угнаться за скоростью вашей мысли и раздражение, которое по отношению к ним проявите, сильно их расстроит. Никому не хочется признавать собственную слабость, так что лучше замедлитесь. В любви будете также нетерпеливы, как в делах, что тоже не особо хорошо. Наслаждайтесь моментом, а не пытайтесь все успеть.

Телец

Тельцы могут почувствовать легкое недомогание после визита дальних родственников. Скорее всего, вы просто перетрудились, проявляя гостеприимство. Для дорогих гостей вы всегда выкладываетесь на сто процентов, ведь нужно не только разместить их с комфортом, но и хорошо развлечь. Вот вы и не заметили, как взяли на себя большую нагрузку, чем следовало. Совет от гороскопа на 13 августа: постарайтесь отдохнуть и восстановить силы, тогда самочувствие быстро наладится.

Близнецы

Сегодня звезды советуют представителям данного знака быть внимательными с тем, что и кому говорите. Вы довольно общительны от природы и сами иногда не замечаете, как выдаете больше информации, чем стоило бы. Сегодня в вашем окружении окажется неблагонадежный человек, которому стоит доверять только несущественные вещи. Иначе слухи о ваших "подвигах", которых не совершали, разойдутся быстрее ветра и будет крайне непросто восстановить репутацию.

Рак

Раки могут столкнуться с недоразумением на производстве. Вы не пострадает, но кто-то из коллег окажется в опасной ситуации, из которой помогут выбраться только хорошо скоординированная действия всей команды. Во второй половине дня усилится рассеянность внимания. Вероятно, это станет последствием перенесенного стресса. На всякий случай поговорите с кем-нибудь. Не со всеми проблемами вы должны бороться в гордом одиночестве, утверждает гороскоп на сегодня.

Лев

Львы проявят рвение в облагораживании дома родителей. Не оскорбляйтесь, когда соседи намекнут вам, что ваши старания – задел на будущее наследство. Не доказывайте свою заботу и бескорыстие: эти люди живут в своей реальности и мыслят другими категориями, и оспаривать их точку зрения – последнее, что нужно сделать. В любовных отношениях проявите такую же заботу, какую хотели бы получить сами. Сегодня для вас день взаимности и равнозначных услуг.

Дева

Девы потребуют от подчиненных ускоренной работы и моментального результата. Это нелогично – некоторые процессы никак не могут быть выполнены раньше, ем того требует время, но вы в любом случае будете пытаться. Вы сами работаете на износ и не жалеете сил для достижения цели. Так почему другие не могут дать такой же результат. Возможно, ответ кроется в финансовой награде. Ваша неизмеримо выше, чем у коллег, поэтому либо делитесь с ними, либо снизьте ожидания, рекомендует гороскоп на 13 августа.

Весы

Весам представится повод преобразиться. Вы можете смело экспериментировать с цветом волос и трендами, которые давно хотели, но стеснялись на себя примерить. Помните, что жизнь коротка: все, что вы отложите на потом, может никогда и не наступить. Так что смело воплощайте самые безумные идеи и развлекайтесь, как в вам хочется. Если вас попросят об одолжении, оказывайте услугу только в том случае, если готовы подарить затраченные ресурсы. Вас не отблагодарят должным образом, будьте к этому готовы.

Скорпион

Скорпионы почувствуют упадок сил: вы слишком долго плыли против течения, чтобы сохранить хоть какую-то моральную способность реагировать на свалившиеся неудачи. Вы остро нуждаетесь в перемене деятельности, отдыхе или другом источнике вдохновения. Представители данного знака не могут просто жалеть себя, так что направьте все свое недовольство на практическое занятие, которое в итоге принесет видимую пользу. Совет от гороскопа на сегодня: займитесь спортом, сделайте перестановку или вернитесь к творчеству.

Стрелец

Сегодня Стрельцы столкнутся с обстоятельством непреодолимой силы: вас просто поставят перед фактом, что планы, которые вы вынашивали долгое время, рухнули. Постарайтесь смириться с тем, что Вселенная закрыла перед вами одну дверь. Лучше посмотрите по сторонам: возможно, где-то уже открылась другая, и вам не придется прикладывать усилия, чтобы подобрать нужный ключ. Иногда то, что нам нужно имеет странную форму, но от этого не становится менее значимым.

Козерог

Согласно гороскопу на сегодня, утром Козерогов ожидает визит в автосервис: ваш железный конь подведет вас без видимых причин. Если можете, переложите заботы на профессионалов и, не откладывая дела, возвращайтесь к работе. Руководству может показаться, что вы слишком много времени проводите, занимаясь личными делами, и это скажется на вашем заработке. Избегайте прямой конфронтации и не просите коллег вас прикрывать: они не сумеют толково сделать то, что вы просите.

Водолей

Представителей данного знака порадеет внимание, с которым сегодня отнесутся к их словам собеседники. Если вы Водолей, занятый в сфере разработки программного обеспечения, написания и тестирования видеоигр или другого развлекательного контента, готовьтесь к презентации нового продукта. Вам предстоит произвести благоприятное впечатление на инвесторов и принести большую прибыль не только фирме, но и себе. Деньги с премии отложите на крупную покупку – машину или обустройство дачи.

Рыбы

Чувствительные к перемене погоды Рыбы могут сегодня оказаться в неловкой ситуации. Ближе к обеду исключите долгие пешие прогулки – вам станет нехорошо и придется искать сторонней помощи. Лучше обустройтесь с комфортом в прохладном офисе и потихоньку делайте текущие дела. Сегодня для вас важна размеренность и спокойствие. Всплески активности ни чему хорошему не приведут. Ближе к вечеру закажите вкусной еды и переместитесь домой на такси, советуетгороскоп на сегодня.

