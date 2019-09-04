У мужа Поклонской нашли женщину на стороне

Личную жизнь Натальи Поклонской сейчас обсуждает, пожалуй, вся страна. Однако никто не может сказать наверняка, что подтолкнуло политика к значимым переменам.

"Развод Поклонской и Соловьева вполне закономерен, ведь изначально этот брак был основан на лжи. Союз этих людей – фиктивный, лишь временная договоренность изображать супругов на публику. На самом деле их не связывает даже глубокая симпатия, лишь взаимная выгода, – рассказала "Дни.ру" ведунья Саона. – В какой- то момент они пришли к мнению, что в фиктивном браке им будет проще реализовывать свои проекты и получать с этого выгоду. На данном этапе они решили, что такой вид "партнерства" продолжать нецелесообразно и в очередной раз сыграли на публику, сообщив о разводе".

Ясновидящая уверена, Наталья и Иван уже никогда не будут вместе. Более того, даже общаться по-дружески они будут крайне редко. Но необходимость взаимодействовать перед ними все-таки возникнет в тот момент, когда их обман выйдет наружу. В публичном поле всплывут какие-то факты, которые спровоцируют подозрения в их адрес и как политики отвертятся – покажет время.

"Все это время у Соловьева есть женщина на стороне – его реальная возлюбленная, с которой он искренне хочет быть вместе. Скрывать отношения от публики очень трудно и сейчас он рад возможности наконец официально связать свою жизнь с любимой".

Напомним, ранее Наталья подтвердила развод с Иваном Соловьевым. Что послужило причиной, не известно. Девушка резко высказалась, что не собирается комментировать ситуацию. Она намерена предоставить такую возможность своему супругу.



