Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви

"Вопрос о том, почему не везет в любви, часто задают девушки в возрасте от 20 до 35 лет, у которых до сего момента не было не то чтобы брака, но и длительных отношений, а связи были продолжительностью от трех месяцев до полугода. Их волнует, почему за столько лет у них так и не случились серьезные альянсы. В гороскопе таких красавиц часто заложен потенциал на то, что истинную любовь она может встретить в достаточно позднем возрасте – по меркам стандартов общества, – поясняет астролог. – Некоторым женщинам начинать думать о брачных отношениях действительно лучше попозже. И вовсе не потому, что это невозможно, а лишь по той причине, что узаконенные браки при таких астрологических показателях могут восприниматься как обуза, долг, обязательства, которые тяготят и не приносят радость".

Представьте, у вас в карте энергия на поздний брак или союз с человеком, с которым есть достаточная разница в возрасте. Но девица бежит в ЗАГС в 24 года со своим ровесником, так как все подружки по парам и ей тоже надо во чтобы то ни стало. Именно такие отношения в последствии могут привести к ощущению того, что в любви им не везет, что личная жизнь не складывается, что она какая-то не такая. Типаж этих женщины должны "дозреть" до отношений психически и морально, и чаще всего это происходит ближе к 30-ти годам. И если в Советской России этот возраст считали чуть ли не преклонным для брака, то в Европе это еще даже рано для того, чтобы строить семью.

Но есть еще один момент, почему может не везти в любви. У всех нас в гороскопе есть планета Венера, которая отвечает за отношения, за то, что нам нравится или не нравится, за то, что мы принимаем или не принимаем, и за то, что мы воспринимаем как благость для себя и своего организма. Это удовольствие от еды, от секса, и вообще – способность испытывать светлое чувство любви по отношению к кому-то или чему-то. Так вот, есть знаки Зодиака, где Венере максимально комфортно, и есть знаки, где ей не комфортно. Если в личном гороскопе у человека эта самая Венера "поселилась" в том знаке Зодиака, где она слаба, ущербна, или имеет какие-то напряженные аспекты с другими планетами, часто такому человеку действительно может не везти в любви.





Еще "невезучесть" в любви часто проявляется в неспособности открыться чувствам и проявить любовь по отношению к своему партнеру. Либо вторые половинки попадаются такие, что способны лишний раз надавить на больную мозоль – "неправильную" Венеру, которая как раз находится не в самом комфортном для нее знаке Зодиака в личной карте рождения.

Однако, пребывание Венеры в сложном положении – это еще не приговор на одиночество. И это так же не значит, что всю жизнь у человека будут только ущербные отношения. Венеру можно проработать разными практиками, техниками, упражнениями и даже специально созданной программой, которую может предложить практикующий астролог или астропсихолог.

"Важно понимать, что натальных карт с явной патологией в партнерских отношениях или, как их еще называют – гороскопов с венцом безбрачия – очень мало. И патологически одиноких людей, которым реально очень сложно построить отношения, очень ограниченное количество, примерно от одного до двух процентов, - успокаивает Юнина. – Основные причины, которые мешают таким людям создать устойчивую пару на длительный промежуток времени – это либо полученные из родительской семьи неправильные установки, либо ситуации, когда еще в детстве они уяснили на примере своих родителей, что партнерские отношения – это сложно, плохо, а любовь всегда приносит только боль и разочарование".

При этом эксперт отмечает, что ребенок может иметь абсолютно другой гороскоп по сравнению со своими предками, вполне счастливый в этом плане, но бессознательно спроецирует родительскую модель отношений на свою жизнь. И навязанное стереотипное поведение старших родственников может заложить очень глубокую травму. Человек будет думать, что у него с партнерскими отношениями беда, и никогда просвета не будет…, а на самом деле дела обстоят иначе, гораздо радужнее.

Самое печальное, что у многих людей сложилось абсолютно обывательское представление о том, как "работает" гороскоп. Когда мы говорим про характеристики знаков Зодиака, какой нам подходит, а какой нет – мы опираемся только на расположение Солнца в гороскопе на момент его рождения. Но если идет речь о длительных и серьезных отношениях конкретных людей, нужно учитывать и положение Луны, Венеры и Марса в их гороскопах. "Если есть перспектива, что отношения перерастут в брак, нужно смотреть не только интеллектуальную составляющую и уровень осознанности двух людей по отношению к друг другу, что как раз определяется положением Солнца в карте рождения: я – Близнец, он – Козерог, но стоит учитывать и сексуальную совместимость, совместимость в быту, резонанс социокультурных установок. Если мы же говорим только о совместимости по Солнцу, то тем самым задаем очень большую погрешность в составлении прогноза не только относительно себя, но и при анализе совместимости потенциальных партнеров друг для друга", - предупреждает астропсихолог.

Между тем у каждого нас в гороскопе есть такой сектор, который называется Седьмой Дом, и он отвечает за сферу партнерских отношений. Независимо от того, к какому знаку зодиака человек принадлежит по факту рождения, этот седьмой сектор гороскопа может находиться в любом другом знаке Зодиака, ибо в нашем гороскопе участвуют все 12 знаков. И именно положение этого сектора гороскопа в каком-то из знаков Зодиака, рассказывает, какой партнер будет самым подходящим и "комфортным". То есть из личной карты рождения можно вычленить конкретные характеристики, описательные черты, принадлежность к деятельности и, знакомясь с противоположным полом, ставить "галочки", отмечая, насколько этот партер подходит или не подходит конкретно вам.

Есть и более общие Солнечные характеристики, которые свойственны тому или иному знаку Зодиака, иногда есть смысл и на это обращать внимание. Например, земные и водные знаки более длительны по своей сути в процесс вникания в любую ситуацию. Они долго привыкают и долго отвыкают, это касается и отношений в том числе. Самые романтичные – Рыбы. Они максимально чувствительны к внешним обстоятельствам, тонко чувствуют фибрами души настроение другого человека. Тельцы любят все изысканное, красивое, вкусное, дорогое, могут создавать романтический антураж, набивая себе тем самым цену. Из огненных знаков романтиком может быть Лев, но в этом случае формат предоставления этой самой романтики больше служит для удовлетворения своего "эго" и похож на театральное представление. А на партнера ориентированы именно Рыбки, им важно, чтобы второй половинке было хорошо.

Есть в гороскопе каждого из нас и сектор, который отвечает за любовь к детям. Для многих женщин это очень важное качество у противоположного пола. Будут любить детей люди, у которых Луна в карте рождения находится в знаке Рака или Тельца, и при этом "не повреждена" зловредными планетами. Потому что Луна отвечает за продолжение рода и за деторождение, а знаки Тельца и Рака нее – естественное положение, где она чувствует себя хозяйкой. И люди с таким показателями очень переживают за свое потомство, за то, как его воспитывать и взращивать. Именно такие партнеры будут очень привязаны к детям.

"Если в целом говорить о том, кому в этом году желательно отправиться под венец, то это Близнецы. Представителям этого знака повезет построить перспективные партнерские отношения. Позволю себе дать один совет этим представителям зодиака. Так как они находятся под воздействием планеты Нептун, им особенно тщательно нужно следить за "качеством" партнеров, которых они выбирают. Бросаться в омут любви с головой – не их история, велика вероятность горько обмануться, – предупреждает Юнина. – Главной же причиной разводов в этом году могут стать финансы. В частности, для Раков и Козерогов этот вопрос станет индикатором отношений. А в целом мне бы хотелось донести мысль, что на совместимость пар могут влиять самые разные астрологические кризисы, но в итоге пара распадается не потому, что так "велел" гороскоп, а потому, что люди не смогли найти совместный выход из кризиса. При большом желании быть вместе люди всегда найдут вариант как изменить свои отношения в лучшую сторону, не разрывая их".