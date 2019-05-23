"Я свою жену не люблю": сенсационное признание Топалова о Тодоренко
В декабре прошлого года Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые стали родителями. Популярная ведущая подарила певцу сына. С тех пор паре остается только мечтать о спокойной жизни. Видимо, ребенок отличается непоседливым характером, отчего новоиспеченные родители по ночам мало спят. К примеру, в приложении Stories на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Влад Топалов признался, что спал всего три часа.
Далее певец выразил уважение и благодарность Регине Тодоренко, поразился ее стойкости, которая взяла на себя заботы о малыше. Далее исполнитель рассказал историю. Приятельница назвала его блогером, и тот всерьез обеспокоился. "Это кошмар. Я считаю, что это худшее достижение в моей жизни. Я не хотел стать блогером. Я не хочу быть блогером. Я себя таковым не считаю и упираюсь всячески. Видимо, просто мои действия сами к этому привели", – признался Влад Топалов.
Проанализировав ситуацию, он сказал, что не знает, что делать. "Если я буду выкладывать меньше Stories и фотографий, вы будете от меня отписываться, поэтому я заложник ситуации. Но блогером я быть не хочу, поэтому, наверное, я буду выкладывать больше спорта и музыки", – заключил исполнитель.
Зашла речь и о Регине Тодоренко, которая является блогером. Она ведет аж три шоу, а также регулярно принимает участие в различных фотосессиях. "Я не хочу быть блогером, я не люблю блогеров. Мне не нравится блогерство. И я свою жену не люблю, что она блогер. Я не люблю блогеров. Мне не нравится эта новая модная профессия. Я старомодный. Я не хочу блогеров в моем окружении, в моем мире. Это искренне. Может быть, кого-то я обижаю – простите. И я ничего не имею против вашей профессии, но я не люблю эту профессию. Она мне не нравится", – объяснил Влад Топалов.
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