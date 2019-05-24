"Было дело": Тодоренко порассуждала об изменах мужу
Блогер рассказала телеведущей, что ее экс-супруг – американский хоккеист Дерон Куинт – постоянно заводил интрижки на стороне. По словам Красновой, сменяющие друг друга любовницы избранника раз в полгода присылали ей доказательства измен.
Наталья призналась, что верила любым, даже самым нелепым оправданиям Дерона. Она два с половиной года закрывала на все глаза. Сейчас блогер не понимает, зачем оправдывала такое отношение к себе.
Краснова также призналась, что была грешна перед первым супругом – участником челябинской команды КВН Александром Алымовым. От него Наталья родила близнецов – Тимура и Артура.
На рассуждения Регины Тодоренко о женской неверности она ответила: "Было дело. Когда ты остаешься одна, понимаешь, что у тебя есть муж, но ты ему не нужна. У него есть друзья, бухло, творчество, а ты остаешься одна с детьми", – сообщила блогер в ток-шоу "Пятница с Региной", которое выходит на YouTube.
Первый муж относился к Красновой потребительски, не уделял внимания и обесценивал достижения, поэтому она быстро увлеклась молодым мужчиной, который был на десять лет младше. Ухажер искренне восхищался Натальей. Этим он ее и подкупил.
По словам блогера, иногда легкая интрижка на стороне может спасти брак. Отношения держатся на чувстве вины.
"Это ситуация, когда женщина заводит любовника и прощает мужу все. Он приходит, а она радостная, наготовила. Она заглаживает свою вину. И мужики так делают, у них если есть любовница, они прямо фонтан. И бабы удивляются: "Что такое произошло?" - рассказала Наталья Краснова Регине Тодоренко.
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