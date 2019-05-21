Семья Фриске не сможет засадить Шепелева
На днях в Сеть просочилась информация, якобы дом, который для Жанны Фриске строил ее муж Дмитрий Шепелев, продан, а часть денег от его реализации была отправлена на погашение долга перед благотворительной организацией "Русфонд". Всего было переведено семь миллионов 980 тысяч рублей.
Меж тем родственники Фриске не понимают о каких средствах идет речь. По словам сестры Жанны – Натальи, ее семья не имеет к этому отношения.
Родственница умершей артистки предположила, что к сделке с недвижимостью может быть причастен Дмитрий Шепелев. Наталья намекнула, что продажа, скорее всего, была незаконной, так как судебные разбирательства по поводу имущества еще не завершились. Фриске добавила, что подобные деяния уголовно наказуемы.
Однако экстрасенс Зираддин Рзаев уверен, что Дмитрию Шепелеву нечего опасаться. Шоумену тюрьма не грозит.
"Судебные разбирательства затянутся на долгие годы. В итоге Фемида решит, кто виноват, а кто нет. Для Шепелева все закончится благополучно: уголовное преследование ему не грозит", – сообщил эзотерик.
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