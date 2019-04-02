Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
На Владимира Зеленского уже сейчас оказывается огромное давление. И оно будет только усиливаться. Угрозы, шантаж и постоянное ощущение опасности со стороны команды Порошенко не дает шоумену спокойно спать по ночам.
В этой психологической борьбе победу может одержать Порошенко. Если устроенный им прессинг подействует, то у Зеленского появится мысль снять свою кандидатуру.
Однако, по мнению таролога, это еще не конец истории. Независимо от того, как все это будет преподнесено народу, украинцев обмануть не получится. У Зеленского большая поддержка избирателей, и они не смогут молча принять эту несправедливость. Поднимется огромная волна негодования. В какой-то момент Порошенко придется задуматься о том, правильную ли стратегию он выбрал. Второй тур преподнесет множество неожиданностей, уверен ясновидящий.
Напомним, на выборах президента Украины уверенно лидирует глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. За него проголосовали более 30% избирателей. Действующий президент Петр Порошенко – на втором месте, голосов у него почти в два раза меньше (15,99%). Замыкает тройку фаворитов лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – у нее 13,36% голосов избирателей.
Уже ясно, что никто из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50%. Второй тур голосования запланирован на 21 апреля, в нем примут участие Зеленский и Порошенко.
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