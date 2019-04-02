Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы

Президентская гонка на Украине перешла во второй тур. По итогам голосования 31 марта в него вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. У Зеленского в первом туре было двукратное преимущество перед Порошенко. Но гарантирует ли это его победу? С этим вопросом "Дни.ру" обратились к тарологу.

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