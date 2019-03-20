Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины

"Всю жизнь она ходит по тонкому льду – на грани! Поступки, слова, часто необдуманные и вызваны ее меланхоличной и эмоциональной натурой. И сейчас вокруг нее будет настоящий пир во время чумы! Очень много недоброжелателей будут делать все, чтобы использовать ее нынешнее состояние и трагедию в собственных интересах", – рассудила целительница.

По словам Магадалены, Божена задумывается о мести. Журналистка знает, кто виновен в смерти ее супруга. "Она считает, что могли, но не сделали ничего, когда это было нужно. И скорее всего, она будет мстить", - отметила парапсихолог.

Белая уверена, что будущее журналистки зависит только от близких. Экстрасенс видит рядом с Боженой двух женщин: "Одна из них сильная, твердая и сможет ей помочь психологически, и оградить от шума и публики".

Магдалена советует Рынской довериться близким людям, обратиться к психологу, а также уйти из публичного пространства на полгода. "Она сменит страну и долгое время о ней ничего не будет известно. И с ней постоянно будут находится две женщины, которым реально по силам ее спасти", – отмечает Белая.

Меж тем, Магадалена считает, что журналистка не должна сидеть в заточении. Она может найти себе занятие по душе, а также сменить круг общения. Новые знакомства сулят Рынской большие перемены. Сбежавшая за рубеж Божена встретит человека, который изменит ее жизнь, она буквально отогреется в его объятиях.

"Есть мужчина, который ее в будущем вытянет и это может перерасти во что-то большее. Божена не останется одна. Но пока она в коконе своей боли и потерянной единственной любви. Ее спасет смена страны, отстранение и сжигание мостов. И ей это вполне по силам, потому что в ней всегда был и есть тот самый жесткий стержень победителя", – рассудила Белая.