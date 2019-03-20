Рынска продает вещи ради ребенка от мертвого мужа
"Друзья, мне надо как-то выкручиваться. Платить адвокатам, например. Поэтому я продаю часть хороших вещей", – объявила Божена Рынска на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. На продажу журналистка выставила копию бриллиантового колье известной фирмы.
Однако не только на адвокатов Божена тратится. Рынска не теряет надежды родить от покойного мужа, медиаменеджера Игоря Малашенко. "Вот такой счет пришел от клиники. А их минимум еще три будет. Поэтому я продаю вещи. Изгаляться тут не над чем. Это не асканье. Свои вещи сама и продаю", – сообщила журналиста, опубликовав скриншот сметы из ПМЦ.
Ранее Божена Рынска заявила, что живет только из-за замороженных эмбрионов. "Я не хочу больше жить. Единственное, что меня может удержать, – заморожены эмбрионы от него, я могу продолжить борьбу за нашего ребенка..." – говорила убитая горем журналистка.
Напомним, Игорь Малашенко умер в Испании 25 февраля. Сообщалось, что 64-летний медиаменеджер свел счеты с жизнью. Смерть медиаменеджера стала страшным ударом для его супруги. Она изменилась до неузнаваемости.
Причем это признала сама Божена Рынска. "Я сейчас, и я с паспортом это два разных человека, свадебная лучистая фотка, и сейчас... я сама себя не узнаю. С горя окаменела, подурнела (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Божена Рынска.
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