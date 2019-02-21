Ренату Литвинову предупредили о серьезных потрясениях

Последнее время ходит множество слухов о том, что Рената Литвинова скрывает серьезный недуг. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова убеждены, что артистке серьезные проблемы со здоровьем не грозят – Литвинову в обозримом будущем ждут другие потрясения, связанные с карьерой.

"Я не вижу предрасположенности к раковым болезням, да и вообще к тяжелым недугам. В ее случае нужно бережно относится к легким, – сказала "Дни.ру" ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Шаманы говорят, что больные раком носят в себе некую сущность, пояснила гадалка. "Это своего рода подселение. Сущность живет в человеке и питается страданием людей. Позитивные и жизнелюбивые люди редко страдают онкологическими заболеваниями. Рената как раз глубоко мыслящий человек, позитивный, и я не вижу внезапного разрыва ее линии жизни. Она постоянно находится в коммуникации с внешним миром", – добавила Кажетта.

"В ближайшее время у Литвиновой будут некоторые трудности в плане работы, – предупредила она. – Глобально я вижу впереди интересные проекты и покупку недвижимости. Скорее всего это будет загородный дом, дача – в общем, что-то для отдыха, а не для постоянного места жительства".