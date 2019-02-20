Чувственная Литвинова жаждет поцелуев с собой

Фотосессия Ренаты Литвиновой вызвала бурное обсуждение в Сети. Фолловеры восхищаются креативностью артистки.

В личном Instagram Литвинова опубликовала несколько кадров новой фотосессии. Звезда позирует в струящимся полупрозрачном платье белого цвета.

На одной из фотографий знаменитость позирует перед зеркалом. Рената как будто жаждет слиться в поцелуе с собственным отражением. "Можно же поцеловать саму себя?" – обратилась она к поклонникам ниже.

Интернет-обыватели отметили, что Литвиновы выглядит роскошно. Преданные фанаты как обычно называли Ренату "богиней".

"Какая вы красивая с новым цветом волос :)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она богиня!!! Делает чего пожелает!!!", "Очень чувственно!", "Я тоже порой себя так люблю😏😂😂😂", "Очень чувственно и эротично🔥", "Когда даже Рената не может устоять перед собой)", – писали пользователи Сети.

Отметим, что Литвинова разительно отличается от других звезд. 52-летняя звезда не боится показываться на публике без макияжа. Не так давно, например, Рената выложила в соцсети кадр, на котором запечатлена без косметики. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. Они не пожалели для нее комплиментов.