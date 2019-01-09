Амбициозный воздыхатель обещает замужней Гришаевой успех

Ведунья полагает, что Гришаева буквально притягивают богатство. "Женщина успешная и очень упорная. Знаете, бывают такие люди, которые несмотря ни на что продолжают жить, творить и вытворять. Вот к таким людям и относится Гришаева. Эта женщина всегда будет с деньгами. У нее мощная энергетика и нереальная трудоспособность, и она как магнит притягивает к себе всех успешных людей, проекты и деньги", – отметила Ахметжанова.

Также ясновидящая отмечает, что в 2019 году Нонна встретит человека, который поможет ее карьере. "Камни мне показывают, что у Гришаевой по жизни много любви со стороны окружающих. Ей встречаются хорошие люди, и она это ценит. Ну или возможно три большие любви. Все то, за что она будет браться в год Свиньи, будет ей даваться легко и с успехом на все 100. Впереди на ее пути встретится очень амбициозный мужчина, который будет с ней рядом, как друг. И этот мужчина еще больше подстегнет ее на новые подвиги", – отметила ясновидящая.

К слову, новый знакомый останется для Гришаевой только приятелем. Браку знаменитости ничего не угрожает. "В этом году она, как никто будет постоянно впереди планеты всей. 47 и 48 лет, самые хорошие годы в ее жизни. Я не вижу романов, брак ее стабильный. Дети будут ее радовать. Возможно, дочь поступит на интересное обучение и поедет на стажировку за границу. Все как-то будет идти у нее, как по маслу. Состояние здоровья будет стабильным в течение всего года. Единственно, о чем хочется предупредить, так ей просто необходимо быть внимательной с документацией. В этом году, она захочет продать какую-то недвижимость, это повлечет за собой сложное оформление бумаг и здесь возможен какой-то обман. Ей стоит быть просто настороже, чтобы не потерять какие-то крупные финансы. А в целом лучше просто повременить с такими операциями. Ну какое бы решение она не приняла, в любом случае год предвещает ей массу впечатлений и незабываемых эмоций", - резюмировала Кажетта Ахметжанова.