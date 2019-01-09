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Гороскоп

Амбициозный воздыхатель обещает замужней Гришаевой успех

Кадр из фильма "Со дна вершины" (2018)
 Для актрисы Нонны Гришаевой наступивший год обещает быть очень благоприятным. По мнению ясновидящей Кажетты Ахметжановы, артистку ожидают важные знакомства и успех в карьере.  
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Ведунья полагает, что Гришаева буквально притягивают богатство. "Женщина успешная и очень упорная. Знаете, бывают такие люди, которые несмотря ни на что продолжают жить, творить и вытворять. Вот к таким людям и относится Гришаева. Эта женщина всегда будет с деньгами. У нее мощная энергетика и нереальная трудоспособность, и она как магнит притягивает к себе всех успешных людей, проекты и деньги", – отметила Ахметжанова.

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Также ясновидящая отмечает, что в 2019 году Нонна встретит человека, который поможет ее карьере. "Камни мне показывают, что у Гришаевой по жизни много любви со стороны окружающих. Ей встречаются хорошие люди, и она это ценит. Ну или возможно три большие любви. Все то, за что она будет браться в год Свиньи, будет ей даваться легко и с успехом на все 100. Впереди на ее пути встретится очень амбициозный мужчина, который будет с ней рядом, как друг. И этот мужчина еще больше подстегнет ее на новые подвиги", – отметила ясновидящая.

К слову, новый знакомый останется для Гришаевой только приятелем. Браку знаменитости ничего не угрожает. "В этом году она, как никто будет постоянно впереди планеты всей. 47 и 48 лет, самые хорошие годы в ее жизни. Я не вижу романов, брак ее стабильный. Дети будут ее радовать. Возможно, дочь поступит на интересное обучение и поедет на стажировку за границу. Все как-то будет идти у нее, как по маслу. Состояние здоровья будет стабильным в течение всего года. Единственно, о чем хочется предупредить, так ей просто необходимо быть внимательной с документацией. В этом году, она захочет продать какую-то недвижимость, это повлечет за собой сложное оформление бумаг и здесь возможен какой-то обман. Ей стоит быть просто настороже, чтобы не потерять какие-то крупные финансы. А в целом лучше просто повременить с такими операциями. Ну какое бы решение она не приняла, в любом случае год предвещает ей массу впечатлений и незабываемых эмоций", - резюмировала Кажетта Ахметжанова.

Автор: Руслана Алексеева9 января 2019, 23:14
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