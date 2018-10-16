Рецидив: Гришаева обратилась за помощью из-за рака
Нонна опубликовала в личном Instagram снимок 15-летней Дарьи Сафоновой. Ниже артистка написала, что девочка мужественно борется с раком уже более десяти лет.
"За это время девочка прошла несколько курсов химиотерапии, в результате которых была достигнута ремиссия, но, к сожалению, каждый раз наступал рецидив болезни (возобновление болезни после кажущегося полного выздоровления). В начале этого года у девочки опять диагностировали рецидив заболевания. Даше провели терапию лекарственным средством "Блинцито", – написала Гришаева.
Сейчас Даше необходимы операция – пересадка костного мозга, предварительное лечение и реабилитация. Это дорогостоящие процедуры, на которые у семьи Сафоновых денег нет. Дело в том, что у Даши нет родителей, только бабушка, которая не в состоянии помочь. "Ей очень нужна наша поддержка! Каждый из нас способен ей помочь!" – обратилась к поклонникам звезда.
Гришаева опубликовала на своей странице реквизиты, на которые можно переводить средства, и название организации, занимающейся сбором денег. Как выяснилось, Дарье помогает благотворительный фонд Дмитрия Маликова "Проникая в сердце".
На сайте организации указано, что Сафонова страдает острым миелобластным лейкозом. Операция – единственный шанс на полное выздоровление девочки. Для Дарьи необходимо собрать полтора миллиона рублей.
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