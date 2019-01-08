У измотанного Лазарева заканчиваются деньги

Для Сергея Лазарева этот год является "нулевым периодом", убеждена эксперт. "Это не значит, что с ним произойдет что-то плохое, просто глобальных успехов у него не предвидится. Нулевым периодом называется период затишья, можно так сказать. Финансы не будут так ярко мелькать в этом году. Не могу сказать, что это будут сильные проблемы и не хватка денег. Просто заработок будет не очень большим. Да он будет переживать на счет денег, но это все выправится в течение года. Хотя не все так плохо", – объяснила Кажетта.

При этом Сергея пригласят к участию в двух новых проектах. "Вижу это нечто новое, да связанное с шоу бизнесом, н не напрямую. Возможно актерская карьера. Камни говорят о том, что Сергей будет заниматься строительством какого то жилья, но где-то у моря. Не могу сказать точно где, но природа похожа на наш Крым. Что касается его семьи, то я не вижу что он живет с женщиной, матерью его ребенка. Но в будущем, я вижу, что у Лазарева будет еще один ребенок. Но вот жены по камням я не вижу. Можно сказать, он будет отец одиночка. Могу сказать, что в семье я вижу его и детей. Это и есть его очаг. Ну он сам замечательный отец и недостатка во внимании его уже имеющийся ребенок никогда не будет чувствовать. Ребенок для него все и он никогда не променяет его ни на какие контракты и деньги. Он всегда будет действовать, учитывая, что он ответственный за этого человечка. Единственное, что хотелось бы особо отметить, так это то, что Сергею нужно быть внимательным к себе лично и своему здоровью. Если уж что-то и болит, то рекомендую не заниматься самолечением, а все же отправится к поверенным специалистам", – пояснила ясновидящая.