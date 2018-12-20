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"Идите лесом": Лазарев со слезами на глазах вступился за сына

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Лазарев души не чает в сыне Никите. Певец не может поверить, что его отпрыск так быстро растет.
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Сергей опубликовал в личном микроблоге видеозапись с детского утренника. В кадре его наследник весело отплясывает у елки в компании сверстников.

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Ниже артист написал, что чуть не разрыдался, наблюдая за выступлением сына. Артист отметил, что хочет пересматривать эту запись бесконечно. Также Лазарев вступился за Никиту, заранее послав злопыхателей подальше.

"🌲Новогодний Утренник в садике у Никиты... скажу Вам честно, я сидел с мокрыми глазами , не мог поверить, что мой Ник так быстро повзрослел... как он выступал, как готовился!! Как он старался! Честно, это такое счастье!! Делюсь с вами самым сокровенным, поэтому все, кто хочет излить желчь или пустить неуместные комментарии– не надо... идите лесом... Я на это видео могу смотреть часами... Безграничная любовь... (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – писали интернет-обыватели.

Напомним, 23 декабря 2016 года Сергей Лазарев признался, что в 2014-м у него родился сын Никита. Сей радостный факт артист скрывал по нескольким причинам. Главная – нежелание делать из сына звезду в столь юном возрасте. Позже Филипп Киркоров рассказал в интервью, что наследника Сергею Лазареву родила суррогатная мать.

Автор: Руслана Алексеева20 декабря 2018, 18:08

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