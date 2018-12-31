Лазарев разбил зализывающего сердечные раны Билана

В начале декабря "Дни.ру" запустили в соцсетях голосование. Читатели решали, кто именно из звезд отечественного шоу-бизнеса достоин звания "Певец года".

До голосования были допущены 15 лучших артистов, чья личная и творческая жизнь волнует россиян. Звезд разбили на три группы, по каждой из которых было проведено отдельное голосование.

Таким образом читатели "Дни.ру" смогли определить тройку лидеров. В финал вырвались: Сергей Лазарев, Григорий Лепс и Дима Билан.

Бронзу в состязании за любовь публики получил Дима Билан. Исполнитель хита "Пьяная любовь" набрал 18,82% от общего числа голосов. В уходящем году артист очень много времени посвятил поиску себя. Он путешествовал по Тибету, где получил вдохновение и подлечил душевные раны.

Серебро по праву взял Григорий Лепс. В этом году певец шокировал поклонников признанием. Он рассказал, что ненавидит композицию, которая подарила ему славу – "Натали". Судя по всему, откровенность подкупила читателей, за Лепса проголосовало 39,32% участников.

Победителем в номинации "Певец года" стал Сергей Лазарев. В конце 2018 года артист провел смелый эксперимент. Он опубликовал свою новую песню "Пьяным, чем обманутым", под псевдонимом LVS. Певец признался, что опытным путем хотел понять, удастся ли ему завоевать молодежную аудиторию. Некоторые фанаты Лазарева отмечали, что все же узнали голос любимца. Тем не менее, и они поблагодарили артиста за оригинальное решение. Видимо креативность, храбрость и любовь к авантюрам позволили Сергею добраться до вершины, разбив при этом Билана и Лепса, – за него отдали свой голос 41,89 % опрошенных.