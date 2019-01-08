Упрямая дочь идет наперекор желаниям Тимати

Все что сейчас происходит в жизни Тимати – это успех, считает ясновидящая. "Сейчас его вершина. Естественно у успешного человека растут амбиции. Следующий год приносит ему продвижение на бизнес поляне. Не могу сказать, что тут успех зашкалит и прямо прогрессия на лицо. Но движение будет и бизнес разрастется в ширь. Год принесет массу идей и интересных возможностей. Но надо отметить, что человек он не спонтанный, и перед каждым действием он все досконально обдумывает. Он все просчитывает достаточно четко. С ним трудится команда профессионалов, с которыми он генерирует все идеи. Он решает в каком направлении идти и что сделать. Все поставлена на четкие рельсы. Все движения верные", – объяснила она.

По мнению Таролога, 2019 год сделает из молодого Тимати уже зрелого человека в бизнесе. "В плане нахождения на этой земле он пустит корни. Здесь я говорю о Тимати как о мужчине бизнесмене. А вот в личностном плане Тимати покажет нам какое-то свое другое лицо. Тут будет и любовь и романтика. Почти что 80 процентов даю на то, что у него поменяются приоритеты и он встретит новую любовь. По картам я вижу, что это совершенно новая молодая и яркая девушка появится около него. Она даже можно сказать невинная и наивная. Это смена в его жизни произойдет в 2019 году. Ему не хватает мужских эмоций", – продолжила эксперт.

"Он хочет влюбится и это все и произойдет. Ему хочется поменять все и это у него получится. Все мы будем следить за этими событиями, ведь фигура Тимати притягивает взгляды миллионов. Что касается его дочери и, то можете не сомневаться, это свет в его окошке. Следующий год он так же посвятит и заботе и развитию своего чада. Кстати, не вижу особого желания Тимати, чтобы дочь по шла по стопам его и Алены. Хотя девочка безумно яркая и невероятно эмоциональная. Ну все может еще изменится, хочется пожелать только одного. Дети наше счастье, и чтобы никакие невзгоды их не касались", – подвела итог Марианна.

