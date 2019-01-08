Сделано сенсационное заявление о пополнении в семье певицы Алсу

Карты показывают Марианне, что Алсу будет чувствовать себя полностью в своей тарелке. "Ей комфортно и уютно во всех сферах ее жизни. Она можно сказать и свободна, в плане творческого плана. В своей семье ей тоже уютно. Новый год у нее богат на эксперименты в творческом плане. Смена имиджа, музыкального можно сказать направления, знаете в умеренном ключе. В 2018 она хотела ярких образов, а вот 2019 год вернет ее к душевной составляющей, но с небольшими элементами сюрпризов", – заявила эксперт.

"Вижу что у нее будет витать в Новом году в воздухе детская энергия. Этот факт можно трактовать по разному. С одной стороны – возможно зачатие ребенка, либо постоянные мысли и вынашивание планов на эту тему. Во всяком случае все это произойдет. Эти же флюиды и у ее супруга. Понимание семьи у них четкое и мыслить они весь следующий год будут в одном направлении. Они по Карме многодетная пара, иерархические понятия – муж-жена – веками выверенные устои. Несмотря на то, что она очень яркая звезда, внутри семьи все по-другому. Внутри семьи – культ родителей. В социуме она одна, а внутри семьи совсем другая", – продолжила ясновидящая.

"Этот год можно назвать ее Большой Реализацией и востребованности именно внутри ее семейного очага. В целом год пройдет под Девизом "Все ради семьи". На горизонте я не вижу туч, только красивые облака и легкое дуновение ветерка будут сопровождать ее весь 2019 год. По финансам тут можно так же спать спокойно и не предвидеть каких-то неожиданностей. Денежный канал у этой пары прекрасно работает", – подвела итог Марианна.

