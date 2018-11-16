Исхудавшую Алсу не узнали в Кремле

Алсу ни разу не давала сольных концертов в Кремле. Да и вообще ее давно не было видно – после рождения третьего ребенка она крайне редко соглашалась где-то выступить, уделяя максимум времени семье. Поэтому интерес к ее программе "Не молчи" был огромный. Корреспондент "Дни.ру" побывал на выступлении.



Более ста человек на протяжении полугода готовили это грандиозное шоу, где была продумана каждая мелочь – от новых аранжировок известных хитов до специально созданного видеоряда и стильных костюмов. Правда, с ними случился казус. Как рассказала певица, их несколько раз пришлось перешивать, потому что из-за стресса и постоянных репетиций она исхудала. Многие ее просто не узнали.

В Кремле Алсу предстала серьезной, умной, стильной. И представила несколько ярких дуэтов. "Я знал Алсу маленькой девочкой, – улыбнулся Лев Лещенко, которого певца считает не только своим наставником и педагогом, но и другом семьи. – Когда-то говорил ее отцу: "Ралиф, пора дочку отправлять на конкурсы!" А он все отмахивался: мол, рано еще (в мае 2000 года Алсу представила Россию на "Евровидении" и заняла второе место с песней Solо. – Прим. ред.). Тогда я спросил его: "А чего ты вообще для нее хотел бы?" "Счастья" – таков был его ответ. Он дал ей все для этого, и Алсу выросла в такую красивую женщину, такую замечательную певицу. Для меня большая честь, что для исполнения песни "Вместе и навсегда" она сегодня пригласила именно меня".

А вот появление на сцене рэпера Басты стало для многих неожиданным. Он ради такого случая даже сбежал со съемок "Голоса". "Дуэт с Василием Вакуленко (так на самом деле зовут Басту. – Прим. ред.) мне подсказали поклонники, – пояснила артистка. – Просто мы с ним выступали на одном фестивале, и подписчики моей страницы предложили нам выступить дуэтом. Знаете, Баста – очень семейный и светлый человек. Он написал лирическую песню, которая отлично вписалась в мой репертуар. И зрители в зале восторженно приняли этот номер".

Гарик Мартиросян, которого все знают как актера-острослова, неожиданно оказался автором еще одной прозвучавшей в концерте песни. "Я был в гостях у Алсу, что-то импровизировал на рояле, и вдруг ее муж Ян говорит: "Слушай, это же готовая музыка для новой песни!" Тут же записали это на диктофон, отнесли профессиональным аранжировщикам. А стихи написал Алексей Чумаков", – рассказал Гарик.

Этот опыт оказался удачным – песня пришлась по душе многим слушателям. Алсу надеется, что творческий тандем Мартиросяна и Чумакова и дальше будет с ней работать.

"В этом году исполняется 20 лет моей жизни на сцене, – улыбнулась певица. – Многие выросли на моих песнях. Когда еще не было мессенджеров, мне письма приходили мешками. Люди писали, что эти композиции помогли им пережить какие-то личные драмы, под них они влюблялись, женились, рожали детей. А мне ведь всегда хотелось делать жизнь людей светлее".

Такую же цель преследовал и Иосиф Кобзон, который всю жизнь помогал, кажется, всем. Мэтр советской и российской эстрады должен был участвовать в этом концерте, но, увы, в конце августа его не стало. А песня все равно прозвучала. Микрофон, луч света, голос Иосифа Давыдовича... Вместе с ним Алсу исполнила легендарную "Темную ночь", которой в этом году исполняется 75 лет. Зал слушал стоя. Вдова Иосифа Давыдовича не могла сдержать слез, а после номера подошла к сцене с цветами и долго благодарила исполнительницу. Год назад, осенью 2017-го, Кобзон стоял на этой намоленной сцене, куда вышел, как оказалось, в последний раз...

Одним из самых эмоциональных моментов первого за долгое время сольного концерта Алсу в Кремлевском дворце стало выступление ее дочерей – 12-летней Сафины и десятилетней Микеллы. Цветов и подарков после дуэта девочки получили больше, чем знаменитая мама. "Для меня это, как и для любой матери, очень волнительный момент, – отметила Алсу. – Дети этого выступления очень ждали. Они впервые побывали за кулисами, увидели, как я репетирую. Для них это своего рода сказка".



"Я не знаю, как сложатся жизнь и судьба, но мы с мужем поддержим наших детей в любых начинаниях, – продолжила заслуженная артистка России. – Микелла уже показывает прекрасные вокальные способности и мечтает стать певицей. Она даже пишет песни! Я как-то выставляла на своей странице в социальной сети ролик, где дочка исполняла свою песню. И он взорвал Instagram, потому что никогда у меня не было столько просмотров и комментариев. Мне кажется, это не было лестью со стороны людей и необоснованным родительским любованием".

"Что касается Сафины, она прекрасно играет на фортепиано, – заверила Алсу. – Вообще, мы стараемся дать детям знания в разных направлениях, чтобы они потом могли выбрать. Например, они говорят на нескольких языках, включая китайский. Я считаю, что за этим языком будущее, его непременно надо знать".

Сама она пела не только по-русски, но и по-татарски. А между песнями то и дело звучали слова благодарности "бик зур рәхмәт" ("большое спасибо"), ведь в зале было много земляков певицы. Президент Татарстана Рустам Минниханов прислал артистке огромный букет и памятный подарок. Она достойна! Она – лучшая.