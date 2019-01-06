Объявлено о бегстве прогоревшей Заворотнюк на Украину

Последнее время принято считать, что актриса Анастасия Заворотнюк переживает не лучшие времена. Так ли это на самом деле – "Дни.ру" обратились с этим вопросом к эксперту.

По словам потомственной ведуньи Саоны, Заворотнюк нельзя назвать бедной мышкой, коей она постоянно прикидывается. "Деньги в ее семье есть и будут. У нее есть и жилье за границей. Я вижу, что в силу своей жизненной ситуации у нее есть ряд проблем с Законом. В России ее объявят в скором времени банкротом, тут по сути ей делать нечего. И она уедет на Украину. Возможно и еще куда-то", – считает она.

Эксперту кажется, что у Заворотнюк как-то будет ограничено передвижение и ей сложно будет жить на нашей территории и работать тоже. "На какое-то время она перестанет высовывать нос и мы ее потеряем из виду. Год для нее идет сложный. Но ведь давайте вспомним одно правило, Жизнь это Бумеранг и все рано или поздно возвращается обратно. Вижу, что она много сделала плохого человеку, который ее любил. Практически полностью его предала. Ей все пошло в качестве кармы обратно. Жизнь с ней поступит так же. Я не вижу ее участником каких либо программ на ТВ в России и так же не вижу ее на съемочных площадках нашей страны. Деятельности у нас ее я не вижу в целом. Можно сказать, что этот год для нее станет как прощальным", – продолжила эксперт.

При этом актриса не будет бедствовать за границей. "У нее там есть бизнес и жилье. Вижу прибавление в семействе, ну не у нее самой, а со стороны родственных связей. Скорее всего это кто-то из ее детей. Возможно она скоро станет бабушкой. Со своим мужем нынешним у них брак крепкий, развода можно не ждать. В семье не смотря на кажущиеся внешние проблемы полное спокойствие, тишь да гладь. По здоровью в семье тоже не вижу проблем, в целом они все за здоровый образ жизни, собственно это и правильно", – резюмировала Саона.

