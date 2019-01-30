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Гороскоп

Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущий может скоро вновь вступить в брак. О переменах в личной жизни Дмитрия Шепелева рассказала "Дни.ру" ясновидящая Марианна Абравитова.
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Экстрасенс опровергла все слухи о том, что у звезды есть еще один ребенок. По ее словам, актер воспитывает сына, который родился в гражданском браке с певицей Жанной Фриске. Марианна Абравитова отметила, что Дмитрий Шелепов может скоро вновь жениться. Кроме того, у телеведущего появится еще один наследник.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"То, что он скрывает второго ребенка – не более чем слухи. Других детей, кроме сына от Жанны Фриске, у него нет. Но могу сказать, что по судьбе у Дмитрия еще родятся дети. Касаемо личной жизни могу сказать, что в будущем у него все сложится хорошо. Вижу впереди новый брак. Телеведущий хочет оставить после себя след именно в виде потомков, поэтому хочет еще детей", – пояснила таролог.

Абравитова уверена, что актер является "внимательным и любящим" отцом, который готов отдавать все свое свободное время своим детям. "Шепелев готов и хочет давать своему сыну все самое лучшее: воспитание, эмоции, образование. При этом он, в отличие от многих сильно занятых "звездных" родителей, прекрасно осознает необходимость вложения личного времени в ребенка", – поделилась Марианна.

По мнению ясновидящей, Дмитрий Шепелев никогда не был по жизни одиночкой. Он обязательно попытается построить серьезные отношения с любимой женщиной и завести с ней детей. "Этот человек действительно создан для семьи", – заключила она. 

Автор: Полина Крылова30 января 2019, 03:09
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