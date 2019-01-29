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Шоу-бизнес

Шепелев разоблачил требующую миллионы от известного певца самозванку

Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Анастасия Толстихина уверяет, что солист группы "Корни" Александр Бердников является отцом ее десятилетнего сына Никиты. Девушка требует от артиста внушительную сумму.
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Толстихина хочет получить от бывшего возлюбленного компенсацию за то, что она растила их сына одна. Анастасия надеется вытрясти семь миллионов рублей. Девушка отмечает, что готова рассмотреть и другие предложения – ее устроит квартира в Москве или элитный автомобиль.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Уже несколько месяцев Анастасия шантажирует Александра – обещает все рассказать его жене. Она ежедневно звонит артисту и даже устроила за ним слежку.

Бердников не выдержал такого напора. Он во всем признался супруге и потребовал подтверждения своего отцовства. Александр настаивает на ДНК-тестировании, однако экс-возлюбленная отказывается от генетической экспертизы. "ДНК я буду делать только в судебном порядке", – заявила Толстихина в студии программы "На самом деле" на Первом канале.

В той же передаче появился и солист "Корней". Александр рассказал, что встречался с Анастасией до брака – более десяти лет назад. Их роман продлился несколько месяцев. Девушка внезапно исчезла из его жизни: перестала отвечать на звонки, съехала с квартиры, в которой жила.

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Толстихина отметила, что решила разорвать отношения, так как Бердников не был настроен серьезно. "Он сказал, что женится только на женщине своей национальности, только на цыганке", – поведала она.

На съемочной площадке появился 25-летний Тимур Наврузбеков. Мужчина рассказал, что некоторое время назад считал Никиту своим сыном. Он встречался с Анастасией и, узнав о беременности возлюбленной, решил дать малышу свою фамилию. "Мои родители сказали, что мне нужно сделать ДНК. Я сделал ДНК – оказалось, что ребенок не мой", – вспоминает Наврузбеков.

Присутствующие в студии эксперты, выслушав Тимура, были очень удивлены. "А сколько Вам было лет, когда Анастасия забеременела якобы от Вас?" – задала вопрос профайлер Сабина Пантус. "18 лет", – не колеблясь ответил Наврузбеков.

После Пантус задала несколько вопросов Толстихиной. Профайлер пыталась выяснить, в каком классе учится Никита, какие предметы изучает. Анастасия отвечать отказалась.

Гости в студии не понимали, что происходит. Ведущий программы Дмитрий Шепелев решил внести ясность.

"История, которая произошла с нашей героиней: девочка, которая мечтает о славе, которая мечтает о телевидении и о нужных и правильных знакомствах. Ей 18 лет. Она встречается с известным на всю страну певцом. Между ними начинаются отношения, длились они несколько месяцев. Его зовут Александр. Он заявляет, что между ними никогда ничего не будет серьезного и он никогда не возьмет ее в жены. Она исчезает из его жизни. Проходит три года, и эта девушка становится мамой, спустя еще несколько лет Анастасия возвращается в жизнь Александра и говорит: "Это твой мальчик". Но не учла она одного: есть разница между мальчиком, которому семь лет и десять лет. Вот она, Ваша очень изящная и очень уверенная, но все-таки ложь. Я сожалею!" – заметил Шепелев в конце шоу. 

Автор: Руслана Алексеева29 января 2019, 14:57

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