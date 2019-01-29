Шепелев разоблачил требующую миллионы от известного певца самозванку

Анастасия Толстихина уверяет, что солист группы "Корни" Александр Бердников является отцом ее десятилетнего сына Никиты. Девушка требует от артиста внушительную сумму.

Толстихина хочет получить от бывшего возлюбленного компенсацию за то, что она растила их сына одна. Анастасия надеется вытрясти семь миллионов рублей. Девушка отмечает, что готова рассмотреть и другие предложения – ее устроит квартира в Москве или элитный автомобиль.

Уже несколько месяцев Анастасия шантажирует Александра – обещает все рассказать его жене. Она ежедневно звонит артисту и даже устроила за ним слежку.

Бердников не выдержал такого напора. Он во всем признался супруге и потребовал подтверждения своего отцовства. Александр настаивает на ДНК-тестировании, однако экс-возлюбленная отказывается от генетической экспертизы. "ДНК я буду делать только в судебном порядке", – заявила Толстихина в студии программы "На самом деле" на Первом канале.

В той же передаче появился и солист "Корней". Александр рассказал, что встречался с Анастасией до брака – более десяти лет назад. Их роман продлился несколько месяцев. Девушка внезапно исчезла из его жизни: перестала отвечать на звонки, съехала с квартиры, в которой жила.

Толстихина отметила, что решила разорвать отношения, так как Бердников не был настроен серьезно. "Он сказал, что женится только на женщине своей национальности, только на цыганке", – поведала она.

На съемочной площадке появился 25-летний Тимур Наврузбеков. Мужчина рассказал, что некоторое время назад считал Никиту своим сыном. Он встречался с Анастасией и, узнав о беременности возлюбленной, решил дать малышу свою фамилию. "Мои родители сказали, что мне нужно сделать ДНК. Я сделал ДНК – оказалось, что ребенок не мой", – вспоминает Наврузбеков.

Присутствующие в студии эксперты, выслушав Тимура, были очень удивлены. "А сколько Вам было лет, когда Анастасия забеременела якобы от Вас?" – задала вопрос профайлер Сабина Пантус. "18 лет", – не колеблясь ответил Наврузбеков.

После Пантус задала несколько вопросов Толстихиной. Профайлер пыталась выяснить, в каком классе учится Никита, какие предметы изучает. Анастасия отвечать отказалась.

Гости в студии не понимали, что происходит. Ведущий программы Дмитрий Шепелев решил внести ясность.

"История, которая произошла с нашей героиней: девочка, которая мечтает о славе, которая мечтает о телевидении и о нужных и правильных знакомствах. Ей 18 лет. Она встречается с известным на всю страну певцом. Между ними начинаются отношения, длились они несколько месяцев. Его зовут Александр. Он заявляет, что между ними никогда ничего не будет серьезного и он никогда не возьмет ее в жены. Она исчезает из его жизни. Проходит три года, и эта девушка становится мамой, спустя еще несколько лет Анастасия возвращается в жизнь Александра и говорит: "Это твой мальчик". Но не учла она одного: есть разница между мальчиком, которому семь лет и десять лет. Вот она, Ваша очень изящная и очень уверенная, но все-таки ложь. Я сожалею!" – заметил Шепелев в конце шоу.