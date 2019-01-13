Стало известно о беременности Нетребко

Харизматичная, талантливая и яркая певица собирает огромные залы. "Дни.ру" узнали, что ждет Анну Нетребко в наступившем году.

Экстрасенс и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, что артистка обладает такой невероятной силой мысли, что "ее слышат ангелы". По ее словам, в студенческие годы Нетребко мечтала выйти замуж за красивого импозантного мужчину и жить с ним в красивом большом доме.

"Так все и получилось, ее мысли материализовались. Я вижу, что довольно скоро Анне и ее мужу Юсифу подарят большой участок земли где-то в Европе. Скорее всего, это сделает кто-то из ее многочисленных влиятельных обеспеченных друзей", – заявила ясновидящая. Она добавила, что на этом участке пара захочет построить дом, внешне напоминающий замок. "Это, в свою очередь, давняя мечта мужа Нетребко Юсифа Эйвазова", – отметила Кажетта.

Для того, чтобы построить дом мечты, Анне придется продать одну из своих квартир, в Нью-Йорке или Зальцбурге, – уверена экстрасенс. Также она увидела, что в начале 2019 года Анну и Юсифа пригласят выступить на мероприятии, где соберется весь высший свет Великобритании, возможно даже члены королевской семьи. "Это станет началом еще большего творческого подъема, который ждёт Анну Нетребко в 2019, 2020 и 2021 годах", – сообщила Кажетта.

Не будет у Нетребко и проблем со здоровьем. "Ей не о чем переживать. Она ведет здоровый образ жизни, правильно питается, время от времени соблюдает оздоровительные диеты и балует себя омолаживающими процедурами, одним словом, следит за собой. Бережнее всего, разумеется, ей нужно относиться к своему главному инструменту – голосу", – рассказала ясновидящая.

Высказалась Ахметжанова и о наследниках Нетребко. "Что касается детей, у певицы уже есть сын от предыдущих отношений с уругвайским оперным певцом Эрвином Шроттом, но я вижу, что Анна родит еще одного ребенка, от своего нынешнего супруга, и это тоже будет мальчик. Произойдет это тогда, когда звезда мировой оперной сцены решит взять паузу и на время прекратит гастрольную деятельность. Скорее всего, это случится в 2022 году", – заключила экстрасенс.