Нетребко покаялась перед россиянами

Цены на билеты в Большом театре повергли в шок Анну Нетребко. Всемирно известная оперная певица извиняется перед поклонниками за то, что им приходится выкладывать такие суммы за возможность насладиться ее мастерством.

Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым выступают в лучших залах разных стран мира. Оперная дива заверяет: нигде организаторы не выставляют такой "высокий ценник", как в России. Нетребко просто разводит руками: к сожалению, она никак не может повлиять на ситуацию.

Желающим посетить предстоящий концерт звезды мировой оперы в Большом театре удовольствие обойдется в кругленькую сумму. Насладиться голосом дивы в партере можно за 88 тысяч рублей – по мнению большинства поклонников творчества Нетребко, цена заоблачная. Но и таких билетов не достать – разве что с рук перекупщиков, уже за 300 тысяч.

"К сожалению, я не в силах бороться с мафией и ценами на билеты в России, вы уж извините. Мне очень жаль зрителей... Одно могу сказать, что гонорар у меня приблизительно один и тот же везде, вот только цены на билеты почему-то разные... Мне жаль", – приводит слова Нетребко 7Дней.ру.

Напомним, это уже не первый скандал вокруг выступлений Анны Нетребко. Подобная ситуация сложилась и весной этого года. Тогда оперная дива пообещала отказаться от выступлений в Москве, если цены на билеты поднимутся выше 100 тысяч рублей.

Организаторы заверяют, что билеты можно приобрести за гораздо меньшую сумму. Однако для этого надо покупать их заблаговременно – и то не факт, что удастся перехватить заветный кусок картона у вездесущих перекупщиков.