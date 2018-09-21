Угнетенного Фадеева с обвисшей кожей отправили к пластическому хирургу

Физическое и ментальное здоровье продюсера Максима Фадеева в последнее время дает поклонникам музыканта повод для беспокойства. Dni.Ru обратились к эксперту, чтобы выяснить, есть ли у исполнителя возможность преодолеть черную полосу.

Как рассказала Dni.Ru ведунья Саона, на данный момент Макс Фадеев находится в большом стрессе. "Он не ожидал, что будет выглядеть так плохо. После сброса веса естественно образовалась лишняя кожа, и смотрится это более чем некрасиво. Музыкант впал в депрессию", – сказала она.

Фадеев будет работать над собой и менять внешний вид в лучшую сторону. Возможно он прибегнет к помощи пластических хирургов, считает гадалка. "Максим относится к тем людям, кто любит все доводить до конца. Хотя похудение дается ему очень нелегко, так как артист любит поесть. А сейчас некоторые продукты ему просто противопоказаны. Более того, вероятно он употребляет некий препарат или даже вшил капсулу, которая блокирует чувство голода, тем самым ограничивая в еде. Все эти меры он предпринимает для того, чтобы привести себя в хорошую форму. Лишний вес еще никому не был к лицу", – добавила она.

Если же говорить о творчестве Макса Фадеева, то, как показали карты, в мыслях продюсера открыть какой-то песенный конкурс, возможно в содружестве с одним из ТВ-каналов. "Планы у него грандиозные и глобальные. Вижу, что у Макса уже есть новый проект, который он будет продвигать. Проект яркий, все будут постоянно восхищаться новыми и новыми хитами. Успех будет стопроцентным. Позже все будут превозносить талант Максима в умении делать звезд. Кстати, кто-то из воспитанников продюсера станет фаворитом на Евровидении. Все еще впереди, поживем и увидим", – предсказала Саона.